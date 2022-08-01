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НБУ запустив збір монет через Ощадбанк та ПУМБ для перерахунку на потреби ЗСУ

НБУ запустив збір монет через Ощадбанк та ПУМБ для перерахунку на потреби ЗСУ
Фото: Depositphotos

Ощадбанк та Перший український міжнародний банк запустили збір монет, кошти від якого будуть перераховані на рахунок у Національному банку України, відкритому для допомоги українській армії.

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Як ідеться у повідомленні НБУ, в рамках благодійної акції "Смілива гривня" до кінця жовтня у відділення цих двох банків можна буде здавати монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень.

"За п’ять місяців від початку повномасштабної війни на рахунок перераховано понад 20 мільярдів гривень. Проте війна триває, і підтримка для Збройних сил України зараз потрібна, як і в перші дні війни", - зазначають у Нацбанку.

Там вказують, що наразі в обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на суму більше 5 мільярдів гривень. Значна кількість розмінних монет, зокрема монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості монет в обігу) та 50 копійок (9,3% від загальної кількості) часто не використовується громадянами для готівкових розрахунків та лежить у скарбничках чи кишенях.

"Водночас ці кошти можуть допомогти українським захисникам боронити країну від російського загарбника... Акція "Смілива гривня" – це гарна нагода зробити свій внесок у перемогу, навіть, якщо він становитиме лише 10 копійок", - підкреслюють в НБУ.

Регулятор пропонує також бажаючим організувати колективний збір монет серед громад певного району, житлового комплексу, на роботі або в інших спільнотах.

Адреси ж відділень Ощадбанку та ПУМБу, у яких можна здати зібрані монети, а також детальні умови участі в акції зазначені на сайті "Смілива гривня".

Нагадаємо також, що НБУ нещодавно продовжив термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, на один рік до 30 вересня 2023 року включно.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов