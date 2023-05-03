За апрель на спецсчет для ВСУ поступило 277 млн. гривен

По состоянию на 1 мая 2023 г. остаток средств на специальном счете для помощи силам обороны составляет более 1,6 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 277 млн. грн. Всего на спецсчет, который открыл Национальный банк для поддержки военных 24 февраля 2022 года, поступило почти 25,5 млрд грн.

Средства для ВСУ перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и из многих других стран мира. Из-за границы в иностранной валюте поступило более 8 млрд. грн., сообщают в НБУ.

Всего с начала войны Национальный банк перечислил на нужды обороны почти 24 млрд грн, в апреле – почти 355 млн грн, в том числе:

на нужды Национальной гвардии Украины – всего 1120 млн грн;

на нужды Национальной полиции Украины – всего 1 650 млн грн;

на нужды Министерства обороны Украины – более 14 721 млн грн;

на нужды Государственной пограничной службы Украины – всего 980,2 млн грн;

на нужды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины – свыше 5,0 млрд грн (06.04.2023 – 253,5 млн грн; 27.04.2023 – 89,2 млн грн);

на нужды Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – более 19,3 млн грн;

на нужды СНБО Украины – всего 40,5 млн грн;

на нужды Государственной специальной службы транспорта – свыше 92,6 млн грн (20.04.2023 – 12,1 млн грн);

на нужды Службы безопасности Украины – более 318,2 млн. грн.

Что касается счета для гуманитарных нужд, то на 1 мая 2023 года остаток средств на нем составляет более 87,8 млн грн. За апрель на счет для гуманитарных нужд поступило почти 5,6 млн. грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 845 млн грн с целью оказания гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии РФ.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2023 года остаток средств на спецсчете составляет почти 1,7 млрд грн, а за март на спецсчет поступило более 962 млн грн.

Только через сутки после открытия спецсчета, 25 февраля для поддержки украинской армии, на него уже поступило около 300 млн. гривен.