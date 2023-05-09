НБУ дозволив небанківським установам порушувати строки подання фінансової звітності у 2023 році

Національний банк України відповідно до діючого законодавства продовжив термін дії періоду, коли небанківські установи можуть не дотримуватися термінів подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності на 2023 рік. Регулятор не буде застосовувати заходи впливу.

Про це 9 травня повідомила пресслужба НБУ.

Це також стосується правил щодо термінів подання консолідованої фінансової звітності у 2023 році також через поступову імплементацію страховиками МСФЗ 17 "Страхові контракти". Уточнюємо, що з 1 січня 2023 року Міжнародний стандарт фінансової звітності 17 “Страхові контракти” є обов’язковим для застосування на страховому ринку.

В умовах воєнного стану фінансові та часові ресурси страховиків, необхідні для розроблення та впровадження нових процедур, ІТ- рішень, процесів з метою імплементації МСФЗ 17 "Страхові контракти", обмежені. Тому, як пояснюють в НБУ, більша частина страховиків мають складнощі з переналаштуванням облікових та ІТ-систем, наявністю кваліфікованих кадрів для розроблення відповідної облікової політики, методики та моделей щодо розрахунку відповідальності за страховими контрактами, зі зміною підходів до формування фінансової звітності та розрахунку ключових показників.

Крім того, регулятор уточнив перелік документів, що подаються страховикам для отримання ліцензії на новий вид страхування, якщо вони не встигли імплементувати МСФЗ 17:

звітність, визначену Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до НБУ, затвердженими постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року № 123 замість фінансової звітності, складеної відповідно до МСФЗ, включаючи МСФЗ 17 "Страхові контракти";

звіт суб’єкта аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, про надання впевненості щодо звітних даних страховика, складених згідно з правилами № 123 станом на останню звітну дату, підготовлений відповідно до міжнародних стандартів аудиту, замість аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності страховика або аудиторського звіту щодо огляду проміжної фінансової звітності страховика.

Нагадаємо, протягом І кварталу цього року НБУ оштрафував гравців небанківського фінансового ринку за порушення з питань фінансового моніторингу на 156,6 млн грн. Для порівняння, за увесь минулий рік Нацбанк виписав цим установам штрафів лише на 8,026 млн грн.