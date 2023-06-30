НБУ разрешил обменникам снимать деньги со своих счетов без ограничений

Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям с 1 июля снимать без ограничений по сумме национальную и иностранную валюту с их счетов в банках для подкрепления наличными своих касс или касс обособленных подразделений.

Как говорится в сообщении регулятора, соответствующее постановление №88 его правление приняло 30 июня. Нацбанк указывает, что это будет способствовать расширению предложения иностранной валюты, не имеющей признаков значительного износа или повреждения, на наличном валютном рынке, где могут покупать и продавать иностранную валюту граждане.

Кроме того, разрешение снимать без ограничений наличную гривну позволит обменникам поддерживать на должном уровне гривневую ликвидность. НБУ указывает, что таким образом придает "весомый импульс для дальнейшей стабилизации ситуации" с обменом наличной инвалюты, поскольку это позволит бесперебойный доступ к наличной инвалюте без признаков значительного износа или повреждения, который уже имеют банки.

Чтобы предоставленное разрешение использовалось исключительно для обеспечения стабильной ситуации на валютном рынке, НБУ определил условия, которые должны соблюдаться небанковскими финучреждениями. Так, объем снятой наличности в гривне или инвалюте не должен превышать объем средств в гривне или инвалюте, ранее зачисленной на их банковский счет.

Так, на счет в гривне финучреждение может зачислять средства, полученные от обмена валюты и от продажи безналичной иностранной валюты; а на счет в инвалюте – средства от обмена валют и полученные в качестве возмещения за принятые на инкассо иностранные банкноты.

Напомним также, что 20 июня Нацбанк отменил определение "незначительного износа" банкнот и запретил финучреждениям отказывать клиентам в обмене валюты, если счетчик или детектор на кассе подтвердил подлинность банкнот. Таким образом НБУ регуляторно отреагировал на ситуацию с частыми отказами гражданам в обмене инвалюты, в первую очередь американских долларов, под надуманными предлогами со ссылкой на якобы износ купюр.