НБУ дозволив обмінникам знімати гроші зі своїх рахунків без обмежень

Національний банк України дозволив небанківським фінансовим установам з 1 липня знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас або кас відокремлених підрозділів.

Як ідеться в повідомленні регулятора, відповідну постанову №88 ухвалило його правління 30 червня. Нацбанк вказує, що це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження, на готівковому валютному ринку, де мають змогу купувати та продавати іноземну валюту громадяни.

Крім того, дозвіл знімати без обмежень готівкову гривню дасть змогу обмінникам підтримувати на належному рівні гривневу ліквідність. НБУ вказує, що таким чином надає "вагомий імпульс для подальшої стабілізації ситуації" з обміном готівкової інвалюти, бо це дозволить безперебійний доступ до готівкової інвалюти без ознак значного зношення чи пошкодження, який вже мають банки.

Щоб наданий дозвіл використовувався виключно з метою забезпечення стабільної ситуації на валютному ринку, НБУ визначив умови, яких повинні дотримуватися небанківські фінустанови. Так, обсяг знятої готівки у гривні чи інвалюті не повинен перевищувати обсяг коштів у гривні чи інвалюті, яка була раніше зарахована на їхній банківський рахунок.

Так, на рахунок у гривні фінустанова може зараховувати кошти, отримані завдяки від обміну валюти та від продажу безготівкової іноземної валюти; а на рахунок в інвалюті - кошти від обміну валют та отримані як відшкодування за прийняті на інкасо іноземні банкноти.

Нагадаємо також, що 20 червня Нацбанк скасував визначення "незначного зношення" банкнот та заборонив фінустановам відмовляти клієнтам у обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Таким чином НБУ регуляторно відреагував на ситуацію з частими відмовами громадянам в обміні інвалюти, в першу чергу американських доларів, під надуманими приводами з посиланням на нібито зношеність купюр.