НБУ бачить передумови для подальшого пом'якшення валютних обмежень

В Україні попри війну вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви. Тому у Національного банку України бачать передумови для наступного етапу пом'якшення валютних обмежень.

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Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, передає пресслужба регулятора.

За його словами, повномасштабне вторгнення РФ у 2022 році спричинило стрімке зростання цін в Україні та падіння економіки, а також суттєве збільшення видатків держбюджету.

"Щоб запобігти паніці, НБУ в перші години воєнного стану зафіксував офіційний курс, відмовившись від класичного інфляційного таргетування", - нагадав Ніколайчук.

Також у червні 2022 року НБУ суттєво підвищив облікову ставку, щоб не допустити валютної кризи.

Водночас завдяки підтримці західних партнерів вдалося стабілізувати валютний ринок, зміцнити довіру до гривні, забезпечити зниження інфляції та збільшити міжнародні резерви, тому у 2023 році економіка повернулася до відновлення. Цьому також сприяли висока адаптивність бізнесу й населення та значні врожаї.

"Досягнуті результати дали змогу НБУ перейти до зниження облікової ставки, запровадити режим керованої гнучкості курсу та пом'якшувати валютні обмеження. НБУ вже реалізував більшу частину заходів першого етапу Дорожньої карти пом'якшення валютних обмежень. Передумови для переходу до другого етапу ще формуються", - сказав Ніколайчук.

Він зауважив, що пом'якшення обмежень і відчутне зниження облікової ставки впродовж останніх 9 місяців підтримують відновлення економіки.

"Банківський сектор залишається ліквідним і прибутковим, попри запровадження податку на надприбуток і зниження облікової ставки. Банки дотримуються вимог до капіталу, а рівень непрацюючих кредитів поступово знижується", - підкреслив Ніколайчук.

Він додав, що банки поступово розширюють кредитування бізнесу, хоча основна частка кредитів все ще зосереджена в державних програмах.

Наразі НБУ разом із партнерами працює над Стратегією розвитку кредитування, щоб надати додаткового поштовху цьому процесу.

Український бізнес потребує пом'якшення валютних обмежень

Український бізнес висловив потребу в пом'якшенні діючих валютних обмежень.

Найбільш суттєвими потребами для бізнесу у контексті можливого пом’якшення обмежень виявилися оплата послуг, виплата дивідендів нерезидентам та підвищення лімітів на операції з використанням гривневих корпоративних платіжних карток за межами України.

Нагадаємо, що правління Національного банку України 29 червня 2023 року затвердило стратегію пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу і повернення до інфляційного таргетування, оскільки підготовка цього документу була одним зі структурних маяків МВФ.

З метою захисту міжнародних резервів та стабілізації валютного ринку, Національний банк України вніс корективи до діючих валютних обмежень. З 21 лютого набули чинності нові правила щодо купівлі валюти бізнесом та валютного контролю за експортними операціями.