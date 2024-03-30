Нацбанк почне публікувати офіційну зовнішню статистику у євро

Національний банк України розширить даними в євро та гривні публікацію основних таблиць статистики зовнішнього сектору України на сторінці офіційного Інтернет-представництва НБУ. Така практика узгоджується з євроінтеграційним поступом України.

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Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

В НБУ нагадують, що з червня 2023 року Україна є кандидатом на членство в ЄС. Публікація даних основних продуктів статистики зовнішнього сектору в євро здійснюється практично всіма країнами Євросоюзу, що розвиваються. Розширення публікацій статистики зовнішнього сектору в євро та в національній валюті є найкращою практикою для країн-кандидатів. Так, кандидати на вступ до Євросоюзу, які набули цей статус до 2022 року, вже перейшли до публікації даних в євро (крім Туреччини).

У регуляторі повідомили, що ще наприкінці 2021 року було ухвалено рішення розпочати публікацію даних статистики зовнішнього сектору в євро та гривні в березні 2022 року, починаючи з даних за 2021 рік. Однак таку публікацію було відтерміновано через проблеми з даними внаслідок початку повномасштабної війни.

"Наразі програмою розвитку офіційної статистики до 2028 року передбачено упровадження розрахунку та публікації статистики зовнішнього сектору в євро у 2024 році. Відповідне розширення публікацій даних є відображенням високої питомої ваги євро за зовнішніми операціями, яка й надалі зростає", - йдеться в повідомленні.

Статистичний опис даних, їх аналіз та прогноз оприлюднюватиметься, як і раніше, в доларах США.

Розширені дані розміщено на сторінці "Статистика зовнішнього сектору" розділу "Статистика" офіційного Інтернет-представництва Національного банку. Ретроспективний перерахунок часових рядів статистики зовнішнього сектору в євро та гривню здійснено з 2015 року.

Цю новину прокоментував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев:

"Вітаю рішення НБУ розширити перелік офіційної зовнішньої статистики даними у євро. Це хоча й технічне рішення, але воно з розряду тих, що закладає правильний базис", - написав він у телеграмі.

За його словами, це рішення відображає збільшення долі євро у зовнішніх розрахунках.

"За 2017-2023 рр. частка євро в оплаті за наш експорт зросла майже удвічі (з 20% до 37%)", - додав Гетманцев.

Крім того, це відповідає переговорам України про вступ в ЄС, які мають початись у 2024 році.

Наостанок Гетманцев зазначив, що євро в офіційних даних буде використовуватись все частіше й частіше.

Фото: ua.depositphotos.com