Нацбанк начнет публиковать официальную внешнюю статистику в евро

Национальный банк Украины расширит данными в евро и гривне публикацию основных таблиц статистики внешнего сектора Украины на странице официального Интернет-представительства НБУ. Такая практика согласуется с евроинтеграционным продвижением Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

В НБУ напоминают, что с июня 2023 года Украина является кандидатом на членство в ЕС. Публикация данных основных продуктов статистики внешнего сектора в евро осуществляется практически всеми развивающимися странами Евросоюза. Расширение публикаций статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов. Так, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции).

В регуляторе сообщили, что еще в конце 2021 года было принято решение начать публикацию данных статистики внешнего сектора в евро и гривне в марте 2022 года, начиная с данных за 2021 год. Однако такая публикация была отсрочена из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны.

"Сейчас программой развития официальной статистики до 2028 года предусмотрено введение расчета и публикации статистики внешнего сектора в евро в 2024 году. Соответствующее расширение публикаций данных является отражением высокого удельного веса евро по внешним операциям, который и дальше растет", - говорится в сообщении.

Статистическое описание данных, их анализ и прогноз будут обнародованы по-прежнему в долларах США.

Расширенные данные размещены на странице Статистика внешнего сектора раздела Статистика официального Интернет-представительства Национального банка. Ретроспективный перерасчет временных рядов статистики внешнего сектора в евро и гривну произведен с 2015 года.

Эту новость прокомментировал глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев:

"Приветствую решение НБУ расширить перечень официальной внешней статистики данными в евро. Это хотя и техническое решение, но оно из разряда закладывающего правильный базис", - написал он в телеграме.

По его словам, данное решение отражает увеличение доли евро во внешних расчетах.

"За 2017-2023 гг. доля евро в оплате за наш экспорт выросла почти вдвое (с 20% до 37%)", – добавил Гетманцев.

Кроме того, это отвечает переговорам Украины о вступлении в ЕС, которые должны начаться в 2024 году.

В заключение Гетманцев отметил, что евро в официальных данных будет использоваться все чаще и чаще.

Фото: ua.depositphotos.com