Рост ВВП и доступ к рынкам: НБУ оценил перспективы экономического развития Украины после вступления в ЕС

Стремительный рост украинской экономики на 7% и реальный ВВП на одного человека в 15,5 тыс. долларов. Именно такие изменения ждут украинскую экономику после вступления в ЕС при условии, что будут проведены все необходимые реформы.

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Об этом говорится в инфляционном отчете от НБУ за январь 2024 г.

В Нацбанке объясняют, что украинская экономика постепенно восстанавливается и демонстрирует рост и устойчивость, несмотря на потери, вызванные российской агрессией. Однако этого недостаточного для устойчивого экономического роста, нуждающегося в проведении целого ряда реформ и изменений.

Впрочем, только перспектива членства в ЕС и соответствующие условия будут стимулировать экономический рост страны еще до вступления. Процесс интеграции также стимулирует внешнюю торговлю и привлечение инвестиций.

Экономический прогноз НБУ

В НБУ объясняют, что перспектива членства в ЕС стимулирует экономическую активность еще задолго до фактического обретения этого статуса благодаря "эффекту ожидания". По оценке Campos et al. в странах Центрально-Восточной Европы, присоединившихся к ЕС в 2004 году, уровни производительности труда и ВВП на одного человека в 2003 году были в среднем почти на 10% выше, чем при отсутствии перспективы вступления в ЕС.

"При условии медленного проведения реформ в рамках евроинтеграции экономика Украины может расти примерно на 4% в течение десятилетия, в то же время быстрая трансформация обеспечит экономический рост на уровне около 7%", – говорится в отчете.

Нацбанк рассмотрел два сценария, по которому может развиваться украинская экономика после вступления в ЕС. По сценарию частичного проведения реформ экономика может расти примерно на 4% в течение 10 лет , а ВВП на одного человека в 2033 году превысит 10 тыс. долларов.

При благоприятном сценарии эти показатели возрастут до почти 1 5.5 тыс. долларов и 7% роста реального ВВП .

Сценарии развития украинской экономики после вступления в ЕС

Умеренный Благоприятный Реформы Частичные (усиление рыночной конкуренции, доступ к рынку ЕС, ценовая стабильность) Полные (+ усиление антикоррупционных органов и перезапуск судебной системы) Популяция 32,5 млн человек в 2023 году, 4 млн мигрантов возвращается 34,7 млн человек в 2023 году, все 6,3 млн мигрантов возвращаются Реальный ВВП 3,9% средний рост в 2024-2033 годах 6,6% среднего роста в 2024–2033 годах

В осеннем экономическом прогнозе для стран ЕС, а также для Украины и других стран-кандидатов на вхождение в ЕС отмечалось, что и в ближайшие годы украинская экономика будет демонстрировать рост, несмотря на войну и вызовы.

"По прогнозу, рост составит 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году", – говорится в прогнозе.

Уграс Улку, Руководитель Исследований по развивающимся рынкам Института международных финансов (IIF), отметил, что сейчас трудно точно прогнозировать будущее украинской экономики, из-за высокого уровня неопределенности и войны.

По его мнению, война в значительной степени продолжит влияние на производительность, бизнес-настроение и инвестиционные перспективы в Украине. Но если говорить о среднесрочной перспективе, то экономическая активность в Украине будет главным фактором капиталовложения на реконструкцию в течение многих лет после окончания войны. Он объясняет, что макроэкономические прогнозы на 2024 год формируются с предположением, что дальнейшее уничтожение производственной и энергетической инфраструктуры будет ограничено.

Согласно этому предположению, мы прогнозируем, что реальный рост ВВП замедлится до 3% в 2024 году, хотя предыдущие оценки в 2023 году были на уровне 5%. Уграс Улку Руководитель Исследований по развивающимся рынкам Европы Института международных финансов (IIF)

Основным риском нашего прогноза является эскалация и уничтожение производственной мощности Украины в связи с войной, а также дальнейшие задержки во внешнем финансировании со стороны США и ЕС.

Димитар Богов, ведущий региональный экономист представительства ЕБРР, пояснил, что краткосрочные перспективы украинской экономики в значительной степени зависят от интенсивности войны и внешнего финансирования.

"Хотя сейчас бизнесы и адаптировались к сложной ситуации, но слабый спрос из-за эмиграции и нехватки рабочей силы может ограничивать более активное восстановление экономики. Неопределенность относительно внешних поставок военной техники, вероятно, переместит акцент именно на внутреннюю промышленную базу, которая может воспользоваться дополнительными инвестициями и военными закупками. Украинский экспортный коридор Черного моря набирает обороты и может оказать положительное влияние на экспортные отрасли", - говорит Димитар Богов.

Он добавляет, что все это, вероятно, обеспечит умеренный рост экономики в этом году. С другой стороны, недостаточное внешнее финансирование может оказать определенное давление на обменный курс и инфляцию. Хотя сейчас это не ослабляет макроэкономическую стабильность, но продолжение дефицита во внешнем финансировании на следующий год может иметь серьезные последствия и потребовать плана чрезвычайных мер по минимизации рисков.

Что изменится для Украины после вступления в ЕС

Тарас Шимко, старший проектный менеджер Команды поддержки реформ Минэкономики Украины, говорит, что прогнозировать экономическое развитие Украины после вступления в ЕС непросто, ведь в этой истории много переменных, которые могут кардинально повлиять на результат. Впрочем, можно говорить об определенных сценариях и готовности государства к разным вариантам развития событий.

"Рост экономики на уровне 4% или даже 7% требует укрепления институтов, успешных реформ, привлечения инвестиций и т.д. Однако и этого недостаточно. Осуществление оптимистического прогноза зависит от эффективного использования средств, в частности, предназначенных для восстановления. Ключевой вопрос – будет ли у Украины достаточно собственных квалифицированных работников и ресурсов для реализации этих проектов в будущем", – пояснил Шимко.

Он добавляет, что другой важный аспект – влияние конкуренции на рынках. Вступление в единый рынок ЕС может стать источником как новых возможностей, так и вызовов для украинских компаний. С одной стороны, доступ к крупному рынку потребителей может стимулировать увеличение экспорта и привлечение инвестиций. Не считая того, завышенная конкуренция может поставить под опасность позиции внутренних производителей и требовать от них повышения конкурентоспособности.

Напомним, что до сих пор продолжается блокада границы польскими аграриями, протестующими против импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Польша отказывается поддерживать продолжение режима либерализации торговли ЕС с Украиной. Аграрии предлагают дополнительные меры по защите польских фермеров от украинской конкуренции.

Недовольны конкуренцией не только польские фермеры. Венгрия и Словакия также присоединялись к блокированию границы и проводили акции протестов.

Ключевой аспект для стабильного развития – создание высокой добавленной стоимости в производстве и существенное увеличение экспорта. Речь идет не только о переработке сырья, но и активной интеграции в глобальные цепочки производства, развитии инновационных технологий и повышении качества продукции.

Вступление в ЕС будет способствовать в краткосрочной перспективе экономическому оживлению реального сектора экономики и предоставит Украине доступ в структурные фонды ЕС.

Оптимистический прогноз, предложенный НБУ, выглядит реалистично. Опираясь на заявления правительства, есть устойчивый тренд на укрепление экономики и рост ВВП" Тарас Шимко Старший проектный менеджер Команды поддержки реформ Минэкономики Украины

В НБУ считают, что сближение с уровнями доходов экономик ЕС будет происходить путем роста реального ВВП и укрепления реального обменного курса. Реализация оптимистического поначалу может привести даже к временному "перегреву" экономики и увеличению темпов роста потребительских цен.

Кроме того, благоприятный сценарий экономического роста предполагает длительное сохранение значительного дефицита торгового баланса, ведь приток инвестиций будет стимулировать как инвестиционный, так и потребительский импорт.

Как менялся товарооборот Украины и Польши за последние годы

После некоторого спада в начале прошлого десятилетия польско-украинский товарооборот в 2015 году начал расти. Резкий рост, особенно польского экспорта, произошел в 2021-2022 годах. Несмотря на то, что сейчас между странами достаточно напряженные торговые отношения из-за протестов аграриев, товарооборот остается на высоком уровне, хотя в 2023 году показатель экспорта из Украины в Польшу сократился на 2 млрд долл. по сравнению с 2022 годом.

Впрочем, Польша по-прежнему остается основным торговым партнером Украины из стран ЕС. Товарооборот стран в 2023 году составил 11,3 млрд долларов , в 2022 году он был 12,2 млрд долл., а в довоенный 2021 – 10,1 млрд дол.

В январе 2024 года Украина импортировала в Польшу товар на 568 млн долл., а экспортировала – на 334 млн дол.

В 2023 году в Польшу Украина больше всего экспортировала металлы и изделия из них, продукты растительного происхождения, жиры и масла, продукты питания, алкогольные и безалкогольные напитки, табак, продовольственные товары и минеральные продукты.

Большая часть товарооборота между двумя странами приходится на аграрную и пищевую продукцию: 1, 7 млрд дол. экспорта из Украины и 900 млн. дол. импорта в страну в 2023 году.

В структуре импорта из Польши преобладают минеральные продукты (нефтепродукты), продукция химической отрасли (удобрения, бытовая химия, косметика), машины, оборудование и механизмы, средства наземного транспорта, полимерные металлы и пластмасса.

Димитар Богов комментирует, что предыдущие волны расширения показали, что членство в ЕС значительно ускорило конвергенцию доходов новых стран-членов благодаря институциональной трансформации, непрерывному доступу к рынку ЕС и наличию значительных средств ЕС.

Процесс вступления сопровождается гармонизацией законодательства, стандартов и институциональной структуры, обладающих огромной трансформационной силой для экономики вступающей страны. Членство открывает действительно свободный доступ ко всему рынку ЕС, который невозможно сравнить с соглашениями о свободной торговле, обычно существующими при процессе вступления.

"В то же время членство в ЕС обеспечивает полную мобильность рабочей силы, и многое будет зависеть от успеха сохранения квалифицированной рабочей силы в украинской экономике. Поэтому очень важно продолжить реформы после вступления в ЕС и создать благоприятную социальную, политическую и бизнес-среду, которая поощряла бы украинских граждан оставаться и вносить вклад в местную экономику", – подытожил Димитар Богов.