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Транспорт
Дата публикации

Польские протестующие возобновляют блокировку пункта пропуска "Корчева - Краковец"

Польские протестующие возобновляют блокировку пункта пропуска "Корчева - Краковец"
Фото: Министр инфраструктуры Александр Кубраков

13 марта в 10:00 по варшавскому времени снова начнутся акции протеста и блокировка грузового транспорта перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец".

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины, ссылаясь на информацию от польской стороны.

В Гостаможслужбе отмечают, что речь идет о:

  • блокировании представителями польских аграриев и перевозчиков автодороги, по которой двигаются грузовики на выезд из Республики Польша и въезд в Украину, на расстоянии до 1 км до пункта пропуска;
  • блокировании представителями польских фермеров автомагистрали А4 на расстоянии до 500 м до пункта пропуска (блокировка в указанном месте еще не производилась).

Вместе с тем движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

Возобновление акции протеста на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта.

Сообщалось, что продолжавшийся несколько часов разговор премьер-министра Польши Дональда Туска 9 марта с представителями фермерских организаций так и не привел к достижению какого-либо соглашения.

11 марта осложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжалось, протестующие вместе с представителями полиции останавливали пассажирские автобусы и не пропускали их через границу без объяснения причины.

Польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения"

Напомним, Польша начала неофициальные переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен относительно того, чтобы некоторые положения "Зеленого соглашения" не применялись в Польше, и страна получила некоторые исключения, как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, ближайший к Украине.

Однако польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения", импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы к столу", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Автор:
Ольга Колесниченко