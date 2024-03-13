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Польські протестувальники відновлюють блокування пункту пропуску "Корчова – Краківець"
13 березня о 10:00 за варшавським часом знову почнуться акції протесту і блокування вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець".
Про це повідомила Державна митна служба України, посилаючись на інформацію від польської сторони.
У Держмитслужбі зазначають, що йдеться про:
- блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;
- блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
Разом з тим, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Відновлення страйку на кордоні
Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.
Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.
В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.
20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.
9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.
Повідомлялося, що розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска 9 березня з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої угоди.
11 березня ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжувалося, протестувальники разом з представниками поліції зупиняли пасажирські автобуси і не пропускали їх через кордон без пояснення причини.
Польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди"
Нагадаємо, Польща розпочала неофіційні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо того, щоб деякі положення "Зеленої угоди" не застосовувалися в Польщі, і країна отримала деякі винятки, як великий сільськогосподарський ринок Європи, що є найближчим до України.
Однак польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди", імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.
"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого, обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.