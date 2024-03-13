Польські протестувальники відновлюють блокування пункту пропуску "Корчова – Краківець"

13 березня о 10:00 за варшавським часом знову почнуться акції протесту і блокування вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець".

Про це повідомила Державна митна служба України, посилаючись на інформацію від польської сторони.

У Держмитслужбі зазначають, що йдеться про:

блокування представниками польських аграріїв і перевізників автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Республіки Польща та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 км до пункту пропуску;

блокування представниками польських фермерів автомагістралі А4 на відстані до 500 м до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Разом з тим, рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.

Повідомлялося, що розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска 9 березня з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої угоди.

11 березня ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжувалося, протестувальники разом з представниками поліції зупиняли пасажирські автобуси і не пропускали їх через кордон без пояснення причини.

Польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди"

Нагадаємо, Польща розпочала неофіційні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо того, щоб деякі положення "Зеленої угоди" не застосовувалися в Польщі, і країна отримала деякі винятки, як великий сільськогосподарський ринок Європи, що є найближчим до України.

Однак польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди", імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого, обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.