В НБУ рассказали, когда планируют ввести электронную гривну в обращение

Национальный банк Украины планирует в этом году провести второй этап тестирования электронной гривны. Процесс будет открыт, поэтому присоединиться к нему могут банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ анонсировали тест электронной гривны

Как рассказал директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин, первое тестирование электронной гривны регулятор провел в 2018 году.

"Оно происходило в закрытой среде и предусматривало внедрение платформы "Электронная гривна", выпуск в обращение ограниченного количества цифровой гривны и тестирование операций с э-гривней исключительно работниками НБУ и несколькими компаниями – участниками проекта", - отметил Поддерегин.

По его словам, второй этап, который должен стартовать во второй половине этого года, будет открыт. Это означает, что в нем смогут принять участие банки, небанковские финансовые учреждения и их клиенты, желающие протестировать функциональность гривни.

"Все платежные операции с э-гривней во время тестирования будут проходить на единой технологической платформе, оператором которой будет Национальный банк. В настоящее время мы осуществляем поиск разработчика технологического решения для реализации пилотного проекта", - подчеркнул Поддерегин.

Он добавил, что во время тестирования регулятор планирует исследовать эффективность выбранной технологической платформы и удобство использования э-гривны для осуществления платежных операций, ее преимущества на практике, что поможет принять решение о целесообразности широкомасштабного ее выпуска в Украине.

Поддерегин сообщил, что приглашать пользователей на тестирование планируется через банки – участников пилотного проекта. В настоящее время НБУ прорабатывает окончательные детали.

В то же время, решение о целесообразности широкомасштабного выпуска э-гривны в Украине Национальный банк будет принимать по результатам исследования и будет подходить к этому вопросу взвешенно, учитывая, в частности, потенциальное влияние от ее внедрения на финансовую систему государства.

Поддерегин подчеркнул, что в любом случае э-гривна не станет заменой наличной или безналичной форм гривны, а будет их дополнением. Пользователи могут без ограничений выбирать, какой формой гривны (наличной или безналичной, в том числе э-гривной) осуществлять расчеты.

Цифровые деньги

Первый эксперимент по применению "э-гривны" НБУ провел в 2018 году, став одним из первых центральных банков в мире, начавших тестировать использование цифровых денег. В рамках первого пилотного проекта Нацбанк выпустил 5443 "э-гривны", которыми пользовались только работники регулятора.

В общей сложности тогда было совершено 208 операций перевода между электронными кошельками, 82 операции пополнения этих кошельков, 42 операции обмена "э-гривен" на безналичные деньги, 40 операций переводов для нужд бойцов, которые воевали на Донбассе и 19 операций пополнения мобильного счета.

Криптовалюта в Украине: решение власти

Еще в 2017 году НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и Нацкомиссия по регулированию в сфере рынков финансовых услуг, опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что "сложная правовая природа криптовалют" не позволяет признать их денежными средствами, валютой, платежным средством другой страны, валютной ценностью, электронными деньгами, ценными бумагами или денежным суррогатом.

В феврале 2022-го Верховная Рада приняла законопроект "О виртуальных активах". Предполагалось, что он позволит запустить легальный рынок таких активов, но заработает после того, как парламент поддержит еще один проект – налогообложение операций с криптовалютой.

Однако позже член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Юрий Бойко объяснял в интервью Delo.ua, что рабочая группа, которая должна была наработать изменения в Налоговый кодекс, не смогла выписать необходимые нормы, поскольку в законе "О виртуальных активах" существуют правовые неопределенности.

Поэтому было решено, что закон должен доработать и имплементировать в этот документ нормы MiCa – европейского документа, предусматривающего регулирование виртуальных активов в ЕС.

В то же время в Национальной стратегии доходов, опубликованной правительством, указано, что в течение 2024 года планируется проанализировать различные варианты налогообложения виртуальных активов, возможных в украинском контексте.