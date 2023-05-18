Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР

Почему рынок криптовалют до сих пор не урегулирован? Зачем государство синхронизирует отечественное законодательство по криптоактивам со стандартами ЕС? Какие новации ожидают бизнес и инвесторов в обновленном законопроекте "О виртуальных активах"? Когда в Украине могут появиться налоги на криптовалюты? Об этом в интервью изданию Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Зачем нужно регулирование рынка криптовалют в Украине?

- В первую очередь это ясность правового регулирования, которое позволяет игрокам понять правила игры на рынке виртуальных активов и объем обязательств, которых необходимо придерживаться. Юридическая определенность позволит создать новые бизнес-модели и решать спорные вопросы. Например, юридические лица смогут поставить виртуальные активы на баланс после их приобретения.

Во-вторых, это вопрос защиты прав инвесторов от мошенничества и других неправомерных действий участников рынка. Учитывая высокую волатильность виртуальных активов, наши инвесторы должны быть "вооружены" необходимыми знаниями и уметь безопасно продавать, покупать и хранить активы с привлечением посредников, проходящих процедуру авторизации в Комиссии.

Реализация указанных задач регуляторной политики, по нашему мнению, позволит повысить доверие к рынку виртуальных активов и снизить риски потери активов инвесторами.

Расскажите, почему рынок криптовалют до сих пор не урегулирован?

- Несколько лет назад был подготовлен законопроект №3637 "О виртуальных активах". Верховная Рада проголосовала за проект. Но президент ветировал и предоставил свои правки, в которых, в частности, были вопросы по регулированию отрасли. Парламент согласился с этими правками, после чего глава государства подписал документ. Но закон не вступил в действие.

Почему закон не заработал?

- Потому что в переходных положениях было четко отмечено: первый шаг – принятие общего законопроекта "О виртуальных активах", второй – внесение изменений в Налоговый кодекс. Почему это важно? Если появилось понимание, что такое виртуальные активы, необходимо внедрять нормы, позволяющие эти активы облагать налогом.

Все это происходило перед началом полномасштабного вторжения. Уже во время войны была создана рабочая группа, которая должна была наработать изменения в Налоговый кодекс. Но мы не смогли выписать нормы для налогообложения, поскольку в Законе о виртуальных активах существовали определенные правовые неопределенности, обусловленные наличием значительного количества общих формулировок.

То есть даже Закон "О виртуальных активах" оказался нерабочим?

– Скажу иначе, документ оказался устаревшим. Дело в том, что крипторынок постоянно эволюционирует, поэтому документ немного устарел за то время, что шла его подготовка. Это могло создать риск для отрасли.

А государство стремится, чтобы регулирование крипторынка работало правильно и без ошибок. Это важно особенно на старте: когда новое законодательство только налаживает новые механизмы. Если все процессы будут запущены правильно, бизнес и инвесторы примут правила игры и могут доверять регуляторам. Иначе на регулировании рынка криптовалют можно ставить точку.

Какой выход был найден в этой ситуации?

– Пока в Украине шла дискуссия, как лучше урегулировать крипторынок, в Евросоюзе начали готовить регламент MiCa. Кроме того, Украина стала ассоциированным членом ЕС. То есть наша страна еще раз подтвердила евроинтеграционный путь развития.

Весной 2022 года мы решили, что Закон "О виртуальных активах" нужно доработать и имплементировать в этот документ нормы MiCa.

Что такое MiCa? Документ называется Markets in Crypto assets (MiCА) или в переводе "Рынки криптоактивов". Этот документ предусматривает регулирование виртуальных активов в ЕС, защищая пользователей и инвесторов в данной области.

Это верный шаг, поскольку регламент MiCa будет действовать на территории всего ЕС. Европейские эксперты работали над документом около 4 лет. Законопроект включает в себя современный мировой опыт и лучшие практики по регулированию рынка криптовалют. Поэтому украинцам не нужно создавать свой велосипед, поскольку уже разработано качественное транспортное средство европейского производства.

Как была построена работа над имплементацией норм MiCa в украинское законодательство?

- Во второй половине 2022 года НКЦБФР начала параллельно работать над двумя направлениями:

доработка Закона "О виртуальных активах". То есть речь идет об имплементации MiCa в основной закон.

разработка изменений в Налоговый кодекс.

Это дало структурированное понимание, как выстраивать регулирование крипторынка в Украине.

Первоначально наша команда начала адаптировать регламент MiCa к Закону "О виртуальных активах". Над этой задачей нам помогали работать консультанты по аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Этих специалистов наняли в рамках проекта USAID.

Как была построена работа? Мы работали дважды в неделю по 2-3 часа. Читали регламент MiCa, адаптировали его текст к требованиям отечественной правовой базы, проводили консультации с европейскими экспертами.

Через полгода наша команда разработала концепцию обновленного законопроекта "О виртуальных активах". Сейчас сравнительная таблица с английским текстом и украинским эквивалентом, которая занимает более 500 страниц. Окончательный проект будет вдвое меньше.

Таким образом, Закон Украины "О виртуальных активах" будет обновлен и изложен в новой редакции .

А изменения в Налоговый кодекс будут изложены в отдельном документе?

– Да, потому что все налоги включены в Налоговый кодекс Украины. Поэтому в нашем случае все налоги, касающиеся виртуальных активов, будут изложены в законопроекте, который вносит изменения в Налоговый кодекс. Если в будущем человек захочет прочесть, какие именно налоги имеют отношение к криптовалютам, он должен открыть Налоговый кодекс.

Расскажите, какие изменения следует ожидать в обновленном законопроекте о "О виртуальных активах"?

– Я бы не хотел сравнивать старый и новый закон. Это другой концепт. Итак, давайте сначала разберемся, что регулирует и не регулирует MiCa? Это важно, поскольку наша команда синхронизирует европейский и украинский подход, поэтому все будет изложено в новом Законе "О виртуальных активах".

Есть три основных инструмента, которые будут регулировать регламент MiCa и, соответственно, наш законопроект :

- Asset referenced tokens (ARTs) – токены с привязкой к активам .

- Electronic money tokens (EMTs) – токены электронных денег .

- Все остальные криптовые активы, включая сервисные токены .

Обновленное законодательство будет регулировать три инструмента по виртуальным активам.

То есть будущий закон будет регулировать именно указанные эмитенты виртуальных активов. А другие объекты: в частности, финансовые инструменты, страховые услуги, пенсионные фонды, фиатные деньги – все это уже регулируется существующими законами в Украине. Поэтому в проекте будет четко указано, что регулирует и не регулирует Закон "О виртуальных активах".

Зачем нужна такая детализация?

– Чтобы не было путаницы. Приведу пример. Компания решила выпустить токены. Поэтому нужно проверить, что это за объект с юридической точки зрения. Варианты могут быть разные, приведу пару из них.

Вариант первый. Юридическое лицо может разработать и продавать программно-техническое оборудование. То есть фирма фактически не создает токен.

Вариант второй. Компания может выпустить акции и назвать их токенами. Но акции по своей природе остаются акциями.

Поэтому нужно понимать, что в разных случаях этот объект, который компания назвала "токен", регулируется разными законами. В случае, когда токены, по сути, являются акциями, этот инструмент подпадает под регулирование Закона "О рынках капитала", поскольку в нем четко прописаны все механизмы для фондового и товарного рынков, а все нормы адаптированы к стандартам ЕС.

Поэтому когда участники рынка будут работать с виртуальными активами, в частности, создавать их, продавать или покупать, они должны разбираться, какой объект подпадает под регулирование того или иного закона. Если же возникает неразбериха, лучше обратиться за консультациями к юристам.

А что ждет NFT? Подпадут ли эти токены под регулировку в ближайшее время?

– Знаю, что будущее NFT вызывает много вопросов у украинцев. Пока что в Европе осторожно относятся к этой теме. Пока европейцы не регулируют такой виртуальный актив как NFT. Этот принцип также путем имплементации переносится в наше законодательство.

Но важно отметить: если участники рынка будут маскировать виртуальные активы под видом NFT, но на самом деле это будут, например финансовые инструменты, все равно такие объекты попадут под регулирование Закона "О рынках капитала". Поэтому не стоит пытаться обойти законодательство, лучше работать в правовом поле.

Давайте вернемся к новациям законопроекта "О виртуальных активах". Какие требования ожидают игроков рынка криптовалют?

- В документе прописаны требования к эмитентам и к оферентам. Давайте разберем, какие функции выполняют эти участники крипторынка:

Эмитент – это юридическое или физическое лицо, выпускающее криптоактивы.

– это юридическое или физическое лицо, выпускающее криптоактивы. Оферент – это относительно новое понятие. Это юридическое или физическое лицо, предлагающее криптоактивы общественности.

Важно запомнить, что эмитент может быть оферентом, но у виртуальных активов может и не быть эмитента. Поэтому часто оференты помогают запустить в обращение виртуальные активы. Звучит сложно?

Давайте посмотрим, как это работает на практике. Например, есть такая валюта как биткоин. Кто является эмитентом биткоина? Нет эмитента. Но я хочу торговать биткоином. Для этого мне нужно такой виртуальный актив допустить в обращение, чтобы его можно было продавать или покупать на криптобирже в Украине. Тогда я должен стать оферентом.

Как же будут работать эмитенты и оференты в Украине?

- Для них прописаны базовые требования, они понятны и прозрачны. Одним из основных требований является наличие Белой книги. В этом документе каждый игрок крипторинка излагает сущность, цели и принципы работы. Белая книга фактически позволяет криптоактивам легально работать на рынке. Речь идет об обращении на бирже или об осуществлении публичного предложения .

Участники рынка должны иметь Белую книгу, где изложены сущность, принципы и цели работы.

Кстати, законопроект требует, чтобы каждый оферент, поднадзорный Комиссии, указал в Белой книге, что виртуальные активы могут потерять свою стоимость полностью или частично или перестать быть ликвидными. Об этом следует помнить как инвесторам, так и бизнесу.

Чтобы работать официально, бизнес должен получить соответствующие лицензии?

- Игроки рынка должны стать поставщиками услуг криптоактивов или crypto-asset service providers (CASP). Для этого они могут выбрать одну или несколько из десяти лицензионных услуг, которые появятся в Украине :

Хранение и администрирование виртуальных активов от имени третьих лиц.

Работа торговой площадки для виртуальных активов.

Обмен виртуальных активов в денежные средства.

Размещение виртуальных активов.

Предоставление услуг по переводу виртуальных активов от имени третьих лиц.

Получение и передача заказа на виртуальные активы от имени третьих лиц.

Предоставление консультаций по виртуальным активам.

Деятельность по управлению портфелем виртуальных активов.

Обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы.



Выполнение заказов на виртуальные активы от имени третьих лиц.



На крипторынку в Украине появятся 10 лицензионных услуг.

Как можно получить лицензию?

– НКЦБФР будет предоставлять авторизацию, а не лицензии. Авторизация – это получение разрешения на осуществление определенной деятельности.

Наша команда планирует автоматизировать этот процесс: юридическое лицо сможет отправить нам пакет документов, комиссия его согласует и предоставит авторизацию. Если игрок нарушит правила, регулятор имеет право отозвать авторизацию.

Кстати, немаловажный момент: авторизацию имеют право получить только юридические лица.

Когда вы планируете подавать законопроект на обсуждение?

– В декабре 2022 года мы на базе НКЦБФР создали Консультационный совет по вопросам регулирования виртуальных активов в Украине. Туда пригласили представителей НБУ, Госфинмониторинга, силовых органов и представителей рынка. Уже даже проводилось заседание.

В настоящее время проект Закона "О виртуальных активах" находится на финальной стадии согласований, в частности, с представителями Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики . Так что нам нужно будет обсудить документ в кругу специалистов перед его публикацией.

После того, как текст документа будет согласован, мы передадим проект народным избранникам.

Чтобы продолжить законотворческий процесс, депутаты должны проголосовать за законопроект во время заседания комитета, затем его зарегистрируют. Уже тогда документ появится на сайте Верховной Рады.

А дальше будет идти работа в сессионном зале: первое чтение, изменения, второе чтение.

По вашему мнению, когда могут принять Закон "О виртуальных активах"?

– В мае начинается обсуждение проекта в экспертной среде. Надеюсь, что диалог состоится профессиональный и конструктивный. Никто не желает затягивать этот процесс. Дальше уже решать будут парламентарии.

Надеюсь, что в июне документ появится в ВР. В целом, я очень хочу, чтобы с 1 января 2024 года закон вступил в силу.

Следует отметить, что "запуск закона" состоится не сразу. Сначала Комиссия и Национальный банк должны разработать качественную подзаконную нормативную базу, которая позволит бизнесу эффективно работать на рынке, а инвестору - получить необходимую защиту.

Эти дедлайны вы синхронизируете с ЕС?

– У нас есть время, чтобы украинское и европейское законодательство заработало на старте параллельно. Дело в том, что регламент MiCa отчасти вступает в силу с июля 2024 года, а отчасти – с января 2025 года. Украина точно будет первым государством, которое имплементирует нормы MiCa.

Хочу уточнить, в обновленный законопроект "О виртуальных активах" будут включены все базовые положения MiCA?

- Да, поскольку Украина хочет стать частью ЕС, мы должны адаптировать все отечественное законодательство к европейским стандартам. То же касается и Закона "О виртуальных активах". Это важно, поскольку европейские коллеги будут проверять, соответствует ли украинское законодательство их регламентам.

И если какие-либо нормы будут, например, отсутствуют или по-другому прописаны, ЕС обяжет Украину исправить все ошибки. Понятно, что это двойная работа. Зачем тратить время? Лучше сразу адаптировать наше законодательство о виртуальных активах к требованиям ЕС.

Основные термины, которые появятся в обновленном законодательстве по криптоактивам.

Давайте вернемся к законопроекту "Об изменениях в Налоговый кодекс". На каком этапе находится разработка этого документа?

– Мы уже сделали концепцию, которую проговорили в экспертных кругах. Согласовали принцип и подходы к налогообложению. Теперь наработанный текст изменений в Налоговый кодекс следует смотреть вместе с обновленным законопроектом "О виртуальных активах".

Расскажите, какие принципы могут быть задействованы для налогообложения криптоинвесторов? Может быть, предварительно есть понимание, как будут работать определенные налоговые механизмы?

– В документе учтен опыт многих стран мира. Руководствуясь ведущим мировым опытом, наиболее эффективным механизмом налогообложения виртуальных активов представляется применение подхода к налогообложению инвестиционной прибыли.

Например, человек приобрел криптовалюту за 1000 грн и продал за 1200 грн. Затем он идет в налоговую и декларирует доход в 200 грн, а также платит налоги в размере, который будет определен народными депутатами.

Считаю, что это верный подход для налогообложения инвестиционной прибыли с виртуальных активов. В Украине такой принцип работает по ценным бумагам.

Как видим, в данном случае ничего нового не придумано, можно использовать действующие механизмы. Но каковы будут налоговые нормы для криптоактивов в финальном варианте законопроекта – покажет время.

Кстати, мы уже говорили о том, что легализация крипторынка усилит защиту прав потребителей. Так что если криптоинвестор поймет, что его права нарушены, как он сможет защитить свои права?

- Инвестор должен действовать в зависимости от нарушения и самостоятельно определять механизмы защиты своих прав. Первоочередно он может обратиться к лицу, нарушившему его права, - оференту или поставщику услуг, а в случае невозможности решить данный вопрос - с жалобой к профильному регулятору, то есть в НБУ или НКЦБФР. Инвестор также может обратиться в суд на любом этапе защиты собственных прав, а также в правоохранительные органы, если возникнут проблемы уголовного характера.