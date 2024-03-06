Украинцы осуществили безналичных расчетов на 6 140,8 млрд грн в 2023 году

В 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Доля безналичных операций с карточками выше довоенной

По данным НБУ, количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составило 7 912,5 млн, а их общая сумма – 6 140,8 млрд грн.

"Из них в Украине осуществлено 91,9% от количества и 90,4% от суммы всех операций с картами. За пределами Украины доля операций с платежными картами, эмитированными украинскими эмитентами, составила 8,1% от количества и 9,6% от суммы всех операций с карточками", - отмечают в НБУ.

За довоенный 2021 год доля сделок за рубежом была на уровне 3,8% от количества и 3,7% от суммы. Такое увеличение доли операций с платежными карточками за границей обусловлено значительным количеством украинцев, которые в результате вынужденно покинули Украину (по данным ООН, за границей находится почти 6,5 млн. украинских вынужденных переселенцев).

Всего в Украине и за рубежом осуществлено 7 397,2 млн. безналичных операций на сумму 3 980,0 млрд. грн.

"То есть доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году достигла 65% в общей сумме операций с платежными картами. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%. Доля безналичных операций по количеству – 93,5% (за 2021 год – 90, 1%)", - подчеркивают в НБУ.

В регуляторе отмечают, что больше всего операций с использованием платежных карт приходилось:

по количеству – на расчеты в торговой сети – почти 70% (около 5,0 млрд сделок). Их сумма составила 40,4% всех безналичных операций;

по сумме – на переводы с карты на карту – 37,1% (или 1 478,6 млрд грн). Их количество находилось на уровне 10,1% всех безналичных операций.

Оплата товаров и услуг в интернете в 2023 году составила 18% по количеству и 16% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 646,5 млрд. грн.

Средняя сумма одной операции в Украине в 2023 году :

в торговой сети – 325 грн (в довоенном 2021 году – 238 грн),

по переводу с карты на карту – 1972 грн (1512 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет – 490 грн. (395 грн.).

Количество терминалов увеличилось на четверть

Как сообщают в НБУ, за 2023 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2022 годом увеличилось на четверть (25,1%) – до 449,5 тыс. из них 445,9 тыс. шт. (99,2%) – бесконтактные терминалы. Это превышает количество платежных терминалов к концу довоенного 2021 года на 5,4%.

Кроме того, почти на 2% выросло и количество работающих банкоматов – до 15,8 тыс. В то же время это на 14,4% меньше, чем на конец довоенного 2021 года, что обусловлено временной оккупацией некоторых территорий Украины.

"На протяжении 2023 года продолжало расти количество бесконтактных активных платежных карт - их количество увеличилось на 17,1% по сравнению с декабрем 2022 года - до 30,6 млн карт. В общей сложности более половины (58,7%) активных платежных карт - бесконтактные", - отметили в НБУ.

Там добавили, что также сохраняют свою популярность и токенизированные платежные карты (NFC-технология). Их количество увеличилось на 57% – до 12,4 млн.

Оборот налички в Украине

За 2023 год находившаяся в обращении в Украине сумма наличных увеличилась на 6,7% (или на 48,3 млрд грн) и на 1 января 2024 года составила 764,4 млрд грн.

По данным регулятора, в наличном обороте находится 2,7 млрд. банкнот на общую сумму 757,5 млрд. грн., а также 14,5 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 6,7 млрд. грн.

Кроме того, на одного жителя Украины на начало этого года приходилось: 66 банкнот и 177 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2023 - 71 и 169 шт. соответственно).

Как отмечают в НБУ, больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, монет – номиналом 10 копеек (28,3% и 28,2% от общего количества обращения соответственно).

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