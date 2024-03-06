Українці здійснили безготівкових розрахунків на 6 140,8 млрд грн у 2023 році: яка середня сума однієї операції

У 2023 році, незважаючи на продовження повномасштабної війни, більшість операцій з платіжними картками в Україні були безготівковими.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Частка безготівкових операцій з картками вища за довоєнну

За даними НБУ, кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7 912,5 млн, а їхня загальна сума – 6 140,8 млрд грн.

"Із них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з платіжними картками, емітованими українськими емітентами, становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками", - зауважують в НБУ.

За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном зумовлене значною кількістю українців, які через війну вимушено залишили Україну (за даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських вимушених переселенців).

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7 397,2 млн безготівкових операцій на суму 3 980,0 млрд грн.

"Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю – 93,5% (за 2021 рік – 90,1%)", - підкреслюють в НБУ.

У регуляторі зауважують, що найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало:

за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (майже 5,0 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій;

за сумою – на перекази з картки на картку – 37,1% (або 1 478,6 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році:

у торговельній мережі – 325 грн (у довоєнному 2021 році – 238 грн),

із переказу з картки на картку – 1972 грн (1512 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 грн (395 грн).

Кількість терміналів збільшилася на четверть

Як повідомляють в НБУ, за 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) – до 449,5 тис. із них 445,9 тис. шт. (99,2%) – безконтактні термінали. Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%.

Крім того, майже на 2% зросла і кількість працюючих банкоматів – до 15,8 тис. Водночас це на 14,4% менше, ніж на кінець довоєнного 2021 року, що зумовлено тимчасовою окупацією деяких територій України.

"Упродовж 2023 року продовжувала зростати кількість безконтактних активних платіжних карток - їх кількість збільшилася на 17,1% порівняно з груднем 2022 року – до 30,6 млн карток. Загалом більше половини (58,7%) активних платіжних карток – безконтактні", - наголосили в НБУ.

Там додали, що також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія). Їх кількість збільшилася на 57% – до 12,4 млн.

Готівковий обіг в Україні

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7% (або на 48,3 млрд грн) та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд грн.

За даними регулятора, у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 6,7 млрд грн.

Крім того, на одного жителя України на початок цього року припадало: 66 банкнот і 177 платіжних розмінних та обігових монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Як зауважують в НБУ, найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – номіналом 10 копійок (28,3 % та 28,2 % від загальної кількості в обігу відповідно).

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