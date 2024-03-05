В 2023 році підроблені гривні стали зустрічатися в Україні трохи рідше: в якій пропорції розподілилися

За підсумками 2023 року на 1 мільйон справжніх банкнот гривні припадало близько 2,1 підроблених банкноти (проти близько 2,2 банкноти в 2022 році). Про це свідчать результати річного моніторингу Національним банком України стану вилучення з обігу банкнот нацвалюти.

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку, цей показник у країнах Європейського союзу в 2023 році був майже у вісім разів вищим, становивши приблизно 16 банкнот євро. Більш того, порівняно з 2022 роком він не зменшився, а лиш збільшився (з 13 банкнот на мільйон).

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).

Підробки банкнот гривні нового зразка становили лише 18% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно, на 1 мільйон справжніх гривневих купюр нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

В НБУ пояснюють це посиленою системою захисту, яку мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1000 гривень, які регулятор увів у обіг у 2015-2020 роках.

Для захисту цих банкнот, які найчастіше привертають увагу зловмисників, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, завдяки чому громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити.

Натомість в 2022 році розподіл підробок був зовсім іншим: хоча лідером за кількістю підробок теж була 200-гривнева купюра (45%), за сумою таких було лише 26%. Фальшиві ж банкноти в 500 гривень становили 39% (тобто, їхня частка була в 1,6 рази більшою) від кількості та 57% від "намальованої" вартості. А от частка несправжніх 100-гривневих банкнот майже не змінилася (становила тоді 8% та 2% відповідно).

Зазначимо також, що до війни підроблених гривень вилучали набагато більше: так, в 2021 році показник був більш ніж утричі більшим, ніж рік потому, - 7,1 банкноти на мільйон, а в 2020 році - 5,5 на мільйон.

Як перевірити справжність гривневих банкнот?

Здебільшого вилучені з обігу підроблені купюри мали низьку якість та були розраховані на неуважність громадян та касових працівників закладів торгівлі. При цьому наявні на банкнотах гривні елементи захисту насправді дають змогу гарантовано виявляти підроблені грошові знаки під час їхнього уважного візуального та тактильного контролю без застосування спеціального обладнання.

Так, справжність банкноти перевіряється таким чином:

1) на дотик перевіряється банкнотний папір і рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку;

2) проти світла візуально перевіряються:

- наявність водяних знаків (багатотоновий водяний знак – зображення портрета, що повторює портрет, надрукований на лицьовому боці банкноти, та світлий елемент водяного знака – зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні);

- наявність наскрізного елемента (суміщене зображення) – фрагментарне зображення цифр номіналу, виконаного з лицьового та зворотного боків, що набуває цілісного вигляду без розривів та зсувів під час розглядання банкноти проти світла;

- наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, на якій за допомогою збільшувального скла під час розглядання банкноти проти світла можна побачити в прямому та перевернутому вигляді цифри номіналу, напис "ГРН" та зображення герба України (тризуба);

3) змінюючи кут нахилу банкноти, візуально перевіряються:

- зображення, виконані оптично-змінними фарбами, які змінюють колір під час розглядання банкноти під різними кутами зору (на банкнотах середніх та високих номіналів зразка 2003–2007 років і нових банкнотах номіналами 20 гривень зразка 2018 року та 50 гривень зразка 2019 року) і мають кінетичний ефект поступового переходу одного кольору в інший (елемент SPARK міститься на банкнотах номіналами 100, 200, 500 та 1000 гривень зразка 2014–2019 років);

- "віконна" (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (на банкнотах 100 гривень 2014 року - коричневого кольору, 200 гривень зразка 2019 року – синього, номіналом 500 гривень зразка 2015 року – темно-сірого, 1000 гривень зразка 2019 року – пурпурного), що містить цифри номіналу та знак гривні (в банкнот 100–500 гривень) чи тризуб (в банкноти 1000 гривень). При зміні кута нахилу спостерігається яскраво виражений кінетичний ефект зміни напрямку руху фонових зображень стрічки;

- латентне зображення цифрового позначення номіналу, видиме під час розглядання банкноти на рівні очей проти світла під гострим кутом (темне на світлому фоні під час розглядання банкноти з довгої сторони, світле та темному фоні – з короткої сторони).

Скільки знайшли підробленої інвалюти

В свою чергу, рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким: вилучено з обігу було менше ніж 700 таких купюр (у 2022 році – близько 600). Серед них переважали долари США (97% від загальної кількості). Решту склали банкноти євро.

Найчастіше зловмисники підробляли 100 та 50 американських доларів (92% та 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів); 50 та 200 євро (39% та 30% відповідно серед несправжніх євро).

Як не "попастися" на фальшиві іноземні банкноти?

Насамперед регулятор закликає ніколи не обмінювати валюту "на руках", через інтернет тощо. Для цього необхідно звертатися виключно до ліцензованих Нацбанком пунктів обміну.

Усі вилучені з обігу підробки гарантовано відсортовуються як сумнівні за допомогою належним чином налаштованих лічильників та сортувальників банкнот (зокрема з функцією контролю ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного захисту): тобто вони не становлять загрози для банків та фінустанов, а розраховані саме на неуважність та недостатність знань громадян.

Водночас, ознайомившись із системою захисту банкнот доларів США та євро, громадяни можуть перевірити їх справжність і без застосування спеціального обладнання, звертаючи увагу на візуальні та тактильні елементи захисту (водяні знаки, занурені та "віконні" захисні стрічки, рельєфний друк, оптично-змінні фарби, голографічні елементи тощо).

Детальний опис захисних елементів банкнот доларів та євро, що перебувають у обігу, розміщено на сайті Бюро гравіювання та друку Міністерства фінансів США та Європейського центрального банку відповідно.

Що робити, якщо є сумніви щодо справжності грошей?

При готівкових розрахунках чи валютно-обмінних операцій треба завжди бути уважними, не поспішати та намагатися перевіряти кілька елементів захисту банкнот. Якщо є сумніви щодо справжності та платіжності банкнот гривні й іноземної валюти, громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти для проведення досліджень до НБУ.

За результатами таких досліджень, що здійснюються безкоштовно, клієнтам відшкодовують відповідну суму грошових знаків нацвалюти, визнаних справжніми та платіжними. Банкноти іноземної валюти, визнані справжніми, повертаються власнику.

Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості. Про їхнє вилучення фінрегулятор повідомляє правоохоронні органи, і всі підроблені купюри в установленому порядку передаються їх уповноваженим працівникам для проведення розслідувань.

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