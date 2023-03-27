В Украине стало меньше фальшивых денег: какие банкноты чаще всего подделывают

Уровень подделки банкнот национальной валюты по результатам 2022 года снизился более чем в три раза. Чаще подделывают банкноты старого образца номиналом 100, 200 и 500 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Так, по итогам прошлого года на 1 млн настоящих банкнот гривны приходилось около 2,2 поддельных банкнот (по итогам 2021 года – около 7,1 банкнот).

В то же время, согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского Союза в 2022 году почти в шесть раз выше и составил примерно 13 банкнот евро (по итогам 2021 года – 12 банкнот).

Чаще всего в 2022 году подделывали банкноты старого образца, в частности большинство (92%) изъятых из оборота поддельных банкнот приходилось на банкноты трех номиналов:

500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы);

200 грн (45% и 26% соответственно);

100 грн (8% и 2% соответственно).

В НБУ отмечают, что другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн. составляли лишь 8%.

Подделки банкнот гривны нового образца составляют всего 11% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины.

"На 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты. Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015 году), имеют усиленную систему защиты", - подчеркивают в НБУ.

Там добавляют, что для защиты банкнот высоких номиналов, которые злоумышленники чаще всего пытаются подделать, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты, которые украинцам легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. Знание элементов защиты банкнот гривны и внимательная их проверка при расчетах гарантируют минимизацию рисков по получению подделок", - отмечают в НБУ.

Среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:

доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);

евро (8%).

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты 50 и 100 долларов США (23% и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов США соответственно), 50 и 100 евро (26% и 28% от общего количества изъятых поддельных евро).

"В случае сомнений в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку Украины", - подчеркнули в НБУ.

Напомним, Национальный банк 23 февраля выпустил памятную банкноту "Помним! Не простим!", посвященную годовщине начала полномасштабной войны в Украине. Эта банкнота уникальна, ведь имеет яркий и выразительный дизайн, выполненный вертикально.

Украинцы в первый день продажи памятной банкноты выкупили всю первую часть тиража – 3 тысячи купюр.