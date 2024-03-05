В 2023 году поддельные гривни стали встречаться в Украине чуть реже: в какой пропорции распределились

По итогам 2023 года на 1 миллион настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельных банкноты (против около 2,2 банкноты в 2022 году). Об этом свидетельствуют результаты годового мониторинга Национальным банком Украины состояния изъятия из обращения банкнот нацвалюты.

Для сравнения: согласно информации Европейского центрального банка, этот показатель в странах Европейского союза в 2023 году был почти в 8 раз выше, составив примерно 16 банкнот евро. Более того, по сравнению с 2022 годом он не уменьшился, а лишь увеличился (с 13 банкнот на миллион).

Чаще всего в 2023 году в Украине подделывали банкноты старого образца, в частности абсолютное большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов: 200 гривен (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы), 500 гривен (24% и 41% соответственно) и 100 гривен (8% и 3% соответственно).

Подделки банкнот гривны нового образца составили всего 18% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 миллион настоящих гривневых купюр нового образца количество поддельных составляло всего 0,4 банкноты.

В НБУ объясняют это усиленной системой защиты, которую имеют банкноты национальной валюты нового поколения, в частности, высоких номиналов 100, 200, 500 и 1000 гривен, которые регулятор ввел в обращение в 2015-2020 годах.

Для защиты этих банкнот, наиболее часто привлекающих внимание злоумышленников, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты, благодаря чему гражданам их легко проверить, а злоумышленникам чрезвычайно сложно воспроизвести.

В 2022 же году распределение подделок было совсем другим: хотя лидером по количеству тоже была 200-гривневая купюра (45%), по сумме таковых было лишь 26%. Фальшивые же банкноты в 500 гривен составляли 39% (то есть их доля была в 1,6 раза больше) от количества и 57% от "нарисованной" стоимости. А вот доля ненастоящих 100-гривневых банкнот почти не изменилась (составляла тогда 8% и 2% соответственно).

Отметим также, что до войны поддельных гривен изымали гораздо больше: так, в 2021 году показатель был более чем втрое больше, чем год спустя, - 7,1 банкноты на миллион, а в 2020 году - 5,5 на миллион.

Как проверить подлинность гривневых банкнот?

В основном изымаемые из оборота поддельные купюры имеют низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. При этом имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты на самом деле позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки при их внимательном визуальном и тактильном контроле без применения специального оборудования.

Так, подлинность банкноты проверяется следующим образом:

1) на ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати;

2) против света визуально проверяются:

- наличие водяных знаков (многотоновый водяной знак – изображение портрета, повторяющего портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны);

- наличие сквозного элемента (совмещенное изображение) – фрагментарное изображение цифр номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретающее целостный вид без разрывов и сдвигов при рассмотрении банкноты против света;

- наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде цифры номинала, надпись "ГРН" и изображение герба Украины (трезубца);

3) изменяя угол наклона банкноты, визуально проверяются:

- изображения, выполненные оптически-сменными красками, меняющими цвет при рассмотрении банкноты под разными углами зрения (на банкнотах средних и высоких номиналов образца 2003-2007 годов и новых банкнотах номиналами 20 гривен образца 2018 года и 50 гривен образца 2019 года) и имеющими кинетический эффект постепенного перехода одного цвета в другой (элемент SPARK содержится на банкнотах номиналами 100, 200, 500 и 1000 гривен образца 2014-2019 годов);

- "оконная" (частично введена в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (на банкнотах 100 гривен 2014 года - коричневого цвета, 200 гривен образца 2019 года - синего, номиналом 500 гривен образца 2015 года - 1000 года – пурпурного), содержащая цифры номинала и знак гривни (в банкнотах 100–500 гривен) или трезубец (в банкнотах 1000 гривен). При изменении угла наклона наблюдается ярко выраженный кинетический эффект изменения направления движения фоновых изображений ленты;

- латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, светлое на темном фоне – с короткой стороны).

Сколько нашли поддельной инвалюты

В свою очередь, уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким: изъято из обращения было менее 700 таких купюр (в 2022 году – около 600). Среди них превалировали доллары США (97% от общего количества). Остальное составили банкноты евро.

Чаще всего злоумышленники подрабатывали 100 и 50 американских долларов (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов); 50 и 200 евро (39% и 30% соответственно среди ложных евро).

Как не "попасть" на фальшивые иностранные банкноты?

Прежде регулятор призывает никогда не обменивать валюту "на руках", через интернет и так далее. Для этого необходимо обращаться исключительно в лицензированные Нацбанком пункты обмена.

Все изъятые из оборота подделки гарантированно отсортируются как сомнительные с помощью должным образом настроенных счетчиков и сортировщиков банкнот (в том числе с функцией контроля ультрафиолетовой, инфракрасной и магнитной защиты): то есть они не представляют угрозы для банков и финучреждений, а рассчитаны именно на невнимательность и недостаточность знаний самих граждан.

В то же время, ознакомившись с системой защиты банкнот долларов США и евро, люди могут проверить их подлинность и без применения спецоборудования, обращая внимание на визуальные и тактильные элементы защиты (водяные знаки, погруженные и "оконные" защитные ленты, рельефная печать, оптически сменные краски, голографические элементы и тому подобное).

Подробное описание защитных элементов находящихся в обращении банкнот долларов и евро размещено на сайте Бюро гравировки и печати Министерства финансов США и Европейского центрального банка соответственно.

Что делать, если есть сомнения в подлинности денег?

При наличных расчетах либо валютно-обменных операциях нужно постоянно быть внимательными, не торопиться и проверять несколько частей защиты банкнот. Если есть сомнения в подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты, граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований в НБУ.

По результатам таких исследований, проводимых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков нацвалюты, признанных подлинными и платежными. Банкноты инвалюты, признанные подлинными, возвращаются собственнику.

Поддельные же банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии финрегулятор сообщает правоохранительным органам, и все поддельные купюры в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований.

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