НБУ окончательно вернул в Украину всю наличную гривну, обмененную в 2022 году беженцами в ЕС: сколько именно

Национальный банк Украины в конце ноября получил всю наличную гривну, которую в течение 2022 года вынужденным украинским переселенцам за границей обменяли европейские центральные банки.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

"Национальный банк Украины искренне благодарен за помощь и человечность всем европейским центральным банкам, нашедшим возможность таким образом поддержать украинских переселенцев", - говорится в сообщении.

Как напоминает украинский регулятор, он заключал соглашения с центробанками Польши, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов. Они предполагали возможность обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан.

Программы обмена завершились: в Польше – 9 сентября, в Германии – 30 октября, в Швеции – 13 ноября, в Швейцарии – 25 ноября, в Литве – 5 декабря, на Мальте – 7 декабря, в Нидерландах, Бельгии и Латвии – 9 декабря, а в Италии – 21 декабря.

После завершения обменных операций НБУ производил выкуп полученной центробанками наличной гривны, общая сумма которой составила 970,16 миллиона гривен. Основным хабом, который к моменту возврата в Украину аккумулировал эту гривневую наличность, стал Национальный банк Польши.

"Именно Национальный банк Польши, который всегда был надежным партнером Национального банка Украины, внес значительный вклад в архитектуру проекта по обмену гривны и стал первым центральным банком, введшим такой формат поддержки украинских граждан уже через месяц с начала полномасштабного вторжения", - указывают в НБУ.

За эту масштабную партнерскую инициативу нацбанки Украины и Польши получили в 2023 году награду Central Banking Award в номинации Currency Manager. В НБУ ныне выражает польскому регулятору и его руководителю Адаму Глапинскому особую благодарность за это сотрудничество.

Напомним также, что в сентябре НБУ решил продлить срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старых образцов на новые до конца действия военного положения в Украине и еще на три месяца после него, хотя ранее планировалось прекратить его с октября.

Источник фото: ua.depositphotos.com