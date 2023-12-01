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НБУ окончательно вернул в Украину всю наличную гривну, обмененную в 2022 году беженцами в ЕС: сколько именно
Национальный банк Украины в конце ноября получил всю наличную гривну, которую в течение 2022 года вынужденным украинским переселенцам за границей обменяли европейские центральные банки.
"Национальный банк Украины искренне благодарен за помощь и человечность всем европейским центральным банкам, нашедшим возможность таким образом поддержать украинских переселенцев", - говорится в сообщении.
Как напоминает украинский регулятор, он заключал соглашения с центробанками Польши, Швейцарии, Бельгии, Латвии, Германии, Италии, Литвы, Мальты, Швеции и Нидерландов. Они предполагали возможность обмена наличной гривны на местную валюту для украинских граждан.
Программы обмена завершились: в Польше – 9 сентября, в Германии – 30 октября, в Швеции – 13 ноября, в Швейцарии – 25 ноября, в Литве – 5 декабря, на Мальте – 7 декабря, в Нидерландах, Бельгии и Латвии – 9 декабря, а в Италии – 21 декабря.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
После завершения обменных операций НБУ производил выкуп полученной центробанками наличной гривны, общая сумма которой составила 970,16 миллиона гривен. Основным хабом, который к моменту возврата в Украину аккумулировал эту гривневую наличность, стал Национальный банк Польши.
"Именно Национальный банк Польши, который всегда был надежным партнером Национального банка Украины, внес значительный вклад в архитектуру проекта по обмену гривны и стал первым центральным банком, введшим такой формат поддержки украинских граждан уже через месяц с начала полномасштабного вторжения", - указывают в НБУ.
За эту масштабную партнерскую инициативу нацбанки Украины и Польши получили в 2023 году награду Central Banking Award в номинации Currency Manager. В НБУ ныне выражает польскому регулятору и его руководителю Адаму Глапинскому особую благодарность за это сотрудничество.
Напомним также, что в сентябре НБУ решил продлить срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старых образцов на новые до конца действия военного положения в Украине и еще на три месяца после него, хотя ранее планировалось прекратить его с октября.
Источник фото: ua.depositphotos.com