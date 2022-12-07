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В Нидерландах, Бельгии и Латвии завершаются программы обмена гривны на евро
В Нидерландах, Бельгии и Латвии 9 декабря завершается действие программ по обмену наличной гривны на евро. Это последний день, когда можно будет обменять деньги.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины.
"Программы обмена завершаются из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программы обмена дали возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину, обменять имеющуюся у них наличную гривну.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В целом по состоянию на 6 декабря 2022 года за период действия соглашений украинцы обменяли на евро в Нидерландах – почти 29,7 млн грн, Бельгии – почти 10,0 млн грн и Латвии – 3,0 млн грн.
Напомним, в Литве 5 декабря завершилось действие программы по обмену наличной гривны на евро.
Кроме того, Банк Швеции 30 ноября объявил о расторжении договора с Национальным банком Украины, который позволял украинским беженцам в этой стране обменивать наличные деньги на местные кроны.
Источник фото: Depositphotos