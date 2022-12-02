В Литве завершается программа обмена гривен на евро

В Литве с 5 декабря завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в определенных литовских банках. Это последний день, когда можно будет обменять деньги.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"В настоящее время программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы. Она дала возможность украинцам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Литве, обменять имеющуюся у них наличную гривну.

По состоянию на 29 ноября 2022 года за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тыс. грн.

Напомним, Банк Швеции 30 ноября объявил о расторжении договора с Национальным банком Украины, который позволял украинским беженцам в этой стране обменивать наличные деньги на местные кроны.

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