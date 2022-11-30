В Швеции перестала действовать программа обмена наличной гривни на кроны

Банк Швеции объявил о расторжении договора с Национальным банком Украины, позволявшего украинским беженцам в этой стране обменивать наличные гривны на местные кроны. Об этом говорится в сообщении шведского центробанка.

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"Спрос на обмен гривны в настоящее время значительно снизился, и поэтому НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения как с Риксбанком, так и с другими европейскими центробанками", - сказано в нем.

При этом отмечается, что хотя срок действия соглашения НБУ с Риксбанком об обмене валюты заканчивается 21 декабря, фактически оно перестало действовать еще с 13 ноября.

Напомним, что заключено оно было 9 июня. По его условиям, украинцы, получившие разрешение на временное пребывание в Швеции, могли обменять гривны на кроны в отделениях крупнейшей в Швеции биржевой компании Forex в пределах лимита до 10 тысяч гривен. К обмену принимались лишь банкноты от 100 гривен.

Отметим, что с начала войны с Россией украинский регулятор заключил аналогичные соглашения по обмену наличной гривны с рядом других регуляторов европейских стран - как использующих евро, так и сохранивших национальные валюты, в частности с Национальным банком Польши, Федеральным банком и Министерством финансов Германии, Национальным банком Бельгии и Банком Италии.

При этом сообщалось, что уже в сентябре прекратила действие программа прямого обмена гривен на злотые в Польше, а в Германии обменять гривни на евро можно было лишь до конца октября.

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