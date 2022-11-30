У Швеції перестала діяти програма обміну готівкової гривні на крони

Банк Швеції оголосив про розірвання договору з Національним банком України, який дозволяв українським біженцям у цій країні обмінювати готівку на місцеві крони. Про це йдеться у повідомленні шведського центробанку.

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"Попит на обмін гривні нині значно знизився, і тому НБУ оголосив, що хоче розірвати угоди як із Ріксбанком, так і з іншими європейськими центробанками", - йдеться у ньому.

При цьому наголошується, що хоча термін дії угоди НБУ з Ріксбанком про обмін валюти закінчується 21 грудня, фактично вона перестала діяти ще з 13 листопада.

Нагадаємо, що укладено її було 9 червня. За умовами договору, українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швеції, могли обміняти гривні на крони у відділеннях найбільшої у Швеції біржової компанії Forex у межах ліміту до 10 тисяч гривень. До обміну бралися лише банкноти від 100 гривень.

Зазначимо, що з початку війни з Росією український регулятор уклав аналогічні угоди щодо обміну готівкової гривні з низкою інших регуляторів європейських країн - як тих, що використовують євро, так і тих, що зберегли національні валюти, зокрема з Національним банком Польщі, Федеральним банком та Міністерством фінансів Німеччини, Національним банком Бельгії та Банком Італії.

При цьому повідомлялося, що вже у вересні припинила дію програма прямого обміну гривень на злотих у Польщі, а в Німеччині обміняти гривні на євро можна було лише до кінця жовтня.

Джерело фото: ua.depositphotos.com