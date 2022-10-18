У Німеччині скасують обмін гривні на євро по фіксованому курсу

Термін дії схеми обміну гривні на євро у Німеччині закінчується 30 жовтня 2022 року. Про це повідомило Федеральне міністерство фінансів.

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Відомо, що Deutsche Bundesbank домовився з Національним банком України про припинення дії схеми обміну гривні на євро. Її запровадили після повномасштабного вторгнення Росії для допомоги біженцям з України.

"Спочатку охоплення було високим, але згодом різко знизилося, і зараз кількість транзакцій дуже мала", — пояснюють у відомстві причину скасування схеми.

Deutsche Kreditwirtschaft і його банки-учасники та ощадні каси прийматимуть та обмінюватимуть гривні щонайпізніше до 30 жовтня, залежно від відповідного часу роботи. У більшості випадків останнім банківським днем для обміну буде 28 жовтня 2022 року.

Зазначимо, що Німеччина стала однією з перших європейських країн, що зупинять дію програми пільгового обміну гривні на євро. Але ще раніше це зробила Польща. 9 вересня був останнім днем, коли можна було скористатися програмою обміну гривень на злоті.

Втім, ряд інших держав тільки починають переймати цю ініціативу. Так, з 1 серпня українці можуть обмінювати гривню на евро на Мальті. Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тисяч гривень на особу. З 21 червня обмінюють гривні на євро в італійських банках.

До цього українці також отримали можливість обміняти готівкову гривню у Нідерландах, Бельгії та Швеції, але з лімітом до 10 000 грн на одну особу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com