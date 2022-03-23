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Фінанси
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Названі місця, де в Угорщині, Австрії та Молдові можна обміняти готівкову гривню на місцеву валюту

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Українські громадяни можуть обміняти в Угорщині готівку на форинти в деяких відділеннях OTP Bank, список адрес яких опублікував його дочірній банк в Україні. Гроші можна обміняти в сумі до 15 тисяч гривень однією транзакцією.

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Конвертація гривні в інші іноземні валюти в OTP Bank поки неможлива. Проте гроші можна розмістити на рахунку клієнта у форинтах, якщо такий був відкритий, а потім конвертувати у відповідну валюту, якщо клієнт відкриє рахунок у ній.

Рахунок може відкрити будь-який повнолітній громадянин. Крім форинтів доступні такі валюти: EUR, USD, CHF, CAD, GBP, SEK, BGN, JPY, CZK, NOK, PLN, TRY. Докладніші умови обслуговування є на сайті банку українською мовою.

Молдавський OTP Bank також обмінює гривні на молдавські леї, але лише в обсязі до 3 тисяч гривень на клієнта на день. Адреси таких відділень у Кишиневі та у прикордонних районах вказані на сайті фінустанови. Для обміну обов'язково потрібний закордонний паспорт.

Крім того, як повідомляє Незалежна асоціація банків України, в якості гуманітарної допомоги змінює обмін гривні на румунські леї Banca Comercială Română (дочірній банк австрійської Erste Group): обміняти можна до 1000 леїв на людину (нині це близько 6,5 тисячі гривень). У свою чергу обміняти гривні на євро в Австрії у відділеннях Erste Bank можна на суму до 300 євро.

Крім цього, в Австрії можна обміняти гривні в межах 500 євро у відділеннях Raiffeisen Bank (за посиланнями адреси у Відні та землях Зальцбург, Карінтія та Бургенланд ).

Нагадаємо також, що за домовленостями між центробанками України та Польщі з 25 березня повнолітні громадяни України зможуть міняти у Польщі гривні на злоті у сумі до 10 тисяч гривень на одну особу. Проте польські банки прийматимуть лише банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов