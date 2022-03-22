Нацбанк підвищив ліміт зняття готівки з валютних рахунків утричі

В Україні з рахунків в іноземній валюті наразі можна знімати до 100 тисяч гривень в еквіваленті щодня. Раніше ліміт становив 30 тисяч гривень.

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Відповідне рішення 21 березня ухвалив Національний банк, повідомила пресслужба регулятора. За кордоном зняття валюти з гривневих рахунків обмежено лімітом в 100 тисяч гривень на місяць.

"Відповідні уточнення покликані запобігти виведенню капіталу за кордон у значних обсягах", - уточнили в НБУ.

Наголошуємо, що цей ліміт не поширюється на оплату товарів, послуг тощо. Вони й надалі можуть здійснюватись без обмежень, уточнює регулятор.

В інтернеті здійснювати покупки та оплачувати послуги можна без обмежень як в Україні, так і за кордоном. У тому числі оплата навчання за кордоном здійснюється без обмежень з рахунків українських банків.

Більше того, НБУ закликає клієнтів банків розплачуватися по можливості картою, а не знімати готівку.

Проте деякі перекази грошей обмежені лімітом у 100 тисяч гривень в еквіваленті з метою запобігання виведенню капіталу за кордон.

Цей ліміт поширюється на переказ грошей на рахунки фізичних осіб за кордоном з використанням реквізитів платіжних карток платника та одержувача. Також не більше ніж 100 тисяч гривень в еквіваленті на місяць можна використовуватися для придбання активів, які безпосередньо конвертуються на кошти та відносяться до операцій quasi cash.

До таких операцій належить поповнення електронних гаманців, брокерських чи форекс-рахунків, оплата дорожніх чеків, покупка віртуальних активів тощо.

Зазначимо, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс та заборонив продаж валютної готівки населенню. Проте чорний ринок валюти діє, попри заборону регулятора. За словами учасників банківського ринку, нелегальна робота обмінних пунктів із продажу валюти населенню характерна для Києва, Львова та інших великих міст, що знаходяться поза розгортанням бойових дій.

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