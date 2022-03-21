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Економіка
Дата публікації

Чорний ринок валюти діє попри заборону НБУ. Проте ажіотажного попиту на валюту немає

Чорний ринок валюти діє попри заборону НБУ. Проте ажіотажного попиту на валюту немає
Фото: money-24

За словами учасників банківського ринку, нелегальна робота обмінних пунктів з продажу валюти населенню характерна для Києва, Львова та інших великих міст, що перебувають поза зоною бойових дій.

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 Курс у обмінниках трохи перевищує встановлений регулятором – 31,69-32,54 грн/$. Середній по Україні курс на чорному ринку взагалі становить 31,74-32,65 грн/$. Нагадаємо, що з початку війни Нацбанк зафіксував офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/$.

Офіційний фіксований курс євро регулятор лишив на рівні 33,17 грн/€. На готівковому ринку курс складає 35,48-37,44 грн/€. На чорному ринку – 35,32-37,25 грн/€.

За словами голови ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), обмінники хоч і пропонують подекуди продаж валюти, ажіотажного попиту на неї з боку населення не спостерігається.

"Цього і наступного тижня жодних передумов для якихось курсових зрушень немає. Серед населення попит на валюту практично відсутній, бо не існує у ній потреби. Це можна побачити навіть на прикладі обмінників, які, попри заборону НБУ, нерідко пропонують населенню долар і євро. Міжбанк потихеньку оживає", – каже пані Коробкова.

Гривні знадобиться підтримка

Цього вівторка Мінфін проведе аукціон із розміщення ОВДП. Ринку будуть запропоновані папери у гривнях із термінами погашення у 2 та 12 місяців. Вони користуються досить великою популярністю у інвесторів. За підсумками минулих розміщень до держбюджету було залучено майже 20 млрд грн.

Як нагадує у коментарі Delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов, загалом за даними випусками уряд має намір зібрати майже 400 млрд грн. Учасники ринку очікують, що покупцями ОВДП знову стануть головним чином українські банки, а не іноземні інвестори. Якби на ринок вийшли нерезиденти, то це сприяло б тимчасовому надходженню в Україну іноземної валюти.

Нерезиденти, купляючи гривневі ОВДП, мали б продавати на міжбанку валюту, щоб отримати необхідний обсяг гривні. А чим більше іноземної валюти в економіці, тим міцніша гривня. Хоча це був би тимчасовий приток, адже ці обсяги були б виведені з ринку інвесторами за результатами погашення ОВДП.

Тим не менш, приток валюти країні критично необхідний, адже зараз країна втрачає можливості отримувати надходження від експорту, що згодом збільшить тиск на національну валюту. А валюта буде вкрай потрібною.   

"За оцінкою аналітиків Київської школи економіки, наша цивільна інфраструктура постраждала на $65 млрд. Раніше прем'єр Денис Шмигаль оцінював втрати економіки України від війни на суму $500 млрд. І з кожним днем ​​втрати лише зростають", – додає експерт.

Гойлов підкреслив, що власних ресурсів для повноцінного відновлення України явно недостатньо. З цієї причини потрібне додаткове фінансування від ЄС та США, яке, зокрема, і підтримало б національну валюту. 

Автор:
Максим Беркаль