Черный рынок валюты действует, несмотря на запрет НБУ. Однако ажиотажного спроса на валюту нет

По словам участников банковского рынка, нелегальная работа обменных пунктов по продаже валюты населению характерна для Киева, Львова и других крупных городов, находящихся вне зоны боевых действий.

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Курс в обменниках несколько превышает установленный регулятором – 31,69-32,54 грн/$. Средний по Украине курс на черном рынке вообще составляет 31,74-32,65 грн/$. Напомним, что с начала войны Нацбанк зафиксировал официальный курс гривни на уровне 29,25 грн/$.

Официальный фиксированный курс евро регулятор оставил на уровне 33,17 грн/€. На наличном рынке курс составляет 35,48-37,44 грн/€. На черном рынке – 35,32-37,25 грн/€.

По словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой, обменники, хотя и предлагают кое-где продажу валюты, ажиотажного спроса на нее со стороны населения не наблюдается. "На этой и на следующей неделе никаких предпосылок для каких-либо курсовых сдвигов нет. Среди населения спрос на валюту практически отсутствует, потому что в ней нет нужды. Это можно увидеть даже на примере обменников, которые, несмотря на запрет НБУ, нередко предлагают населению доллар и евро. Межбанк потихоньку оживает", — говорит Коробкова.

Гривне понадобится поддержка

В этот вторник Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены бумаги в гривнях со сроками погашения в 2 и 12 месяцев. Они пользуются достаточно большой популярностью у инвесторов. По итогам прошлых размещений в госбюджет было привлечено около 20 млрд грн.

Как напоминает в комментарии Delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов, всего по данным выпускам правительство намерено собрать почти 400 млрд грн. Участники рынка ожидают, что покупателями ОВГЗ снова станут главным образом украинские банки, а не иностранные инвесторы. Если бы на рынок вышли нерезиденты, это способствовало бы временному поступлению в Украину иностранной валюты.

Нерезиденты, покупая гривневые ОВГЗ, должны бы были продавать на межбанке валюту, чтобы получить необходимый объем гривны. А чем больше иностранной валюты в экономике, тем крепче гривня. Хотя и это был бы временный приток, ведь эти объемы были бы выведены с рынка инвесторами по результатам погашения ОВГЗ.

Тем не менее, приток валюты стране критически необходим, ведь сейчас Украина теряет возможности получать поступления от экспорта, что впоследствии увеличит давление на национальную валюту. А валюта будет очень нужна.

"По оценке аналитиков Киевской школы экономики, наша гражданская инфраструктура пострадала на $65 млрд. Ранее премьер Денис Шмыгаль оценивал потери экономики Украины от войны на сумму $500 млрд. И с каждым днем ​​потери только растут", – добавляет эксперт.

Гойлов подчеркнул, что собственных ресурсов для полноценного обновления Украины явно недостаточно. По этой причине требуется дополнительное финансирование от ЕС и США, которое, в частности, и поддержало бы национальную валюту.