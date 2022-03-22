Нацбанк повысил лимит снятия наличных с валютных счетов втрое

В Украине со счетов в иностранной валюте теперь можно снимать до 100 тысяч гривен в эквиваленте ежедневно. Раньше лимит был 30 тысяч гривен.

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Соответствующее решение 21 марта принял Национальный банк, сообщила пресс-служба регулятора. За границей снятие валюты с гривневых счетов ограничено лимитом в 100 тысяч гривен в месяц.

"Соответствующие уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу в значительных объемах", — уточнили в НБУ.

Отмечаем, что этот лимит не распространяется на оплату товаров, услуг и т.д. Они и дальше могут осуществляться без ограничений, уточняет регулятор.

В интернете осуществлять покупки и оплачивать услуги можно без ограничений как в Украине, так и за рубежом. В том числе оплата обучения за рубежом осуществляется без ограничений со счетов украинских банков.

Более того, НБУ призывает клиентов банков расплачиваться по возможности картой, а не снимать наличку.

Однако некоторые переводы денег ограничены лимитом в 100 тысяч гривен в эквиваленте с целью предотвращения выведения капитала за границу.

Этот лимит распространяется на перевод денег на счета физических лиц за границей с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя. Также не больше чем 100 тысяч гривен в эквиваленте в месяц можно использоваться для приобретения активов, непосредственно конвертируемых на денежные средства и относящихся к операциям quasi cash.

К таким операциям относится пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.

Отметим, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс и запретил продажу валютной наличности населению. Однако черный рынок валюты действует, несмотря на запрет регулятора. По словам участников банковского рынка, нелегальная работа обменных пунктов по продаже валюты населению характерна для Киева, Львова и других крупных городов, находящихся вне развертывания боевых действий.

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