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Финансы
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Названы места, где в Венгрии, Австрии и Молдове можно обменять наличную гривню на местную валюту

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украинские граждане могут обменять в Венгрии наличные гривни на форинты в некоторых отделениях OTP Bank, список адресов которых опубликовал его дочерний банк в Украине. Деньги можно обменять в пределах 15 тысяч гривен одной транзакцией.

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Конвертация гривни в другие иностранные валюты в OTP Bank пока невозможна. Однако конвертируемую валюту можно разместить на счете клиента в форинтах, если таковой был открыт, а затем конвертировать в соответствующую валюту, если клиент откроет счет в ней.

Счет может открыть любой совершеннолетний гражданин. Кроме форинтов доступны следующие валюты: EUR, USD, CHF, CAD, GBP, SEK, BGN, JPY, CZK, NOK, PLN, TRY. Более подробные условия обслуживания есть на сайте банка на украинском языке.

Молдавский OTP Bank также меняет гривни на молдавские леи, но лишь в объеме до 3 тысяч гривен на клиента в день. Адреса таких отделений в Кишиневе и в приграничных районах указаны на сайте финучреждения. Для обмена обязательно нужен загранпаспорт.

Кроме того, как сообщает Независимая ассоциация банков Украины, в качестве гуманитарной помощи меняет гривни на румынские леи Banca Comercială Română (дочерний банк австрийской Erste Group): обменять можно до 1000 леев на человека (сейчас это около 6,5 тысячи гривен). В свою очередь поменять гривни на евро в Австрии в отделениях Erste Bank можно на сумму до 300 евро.

Кроме этого в Австрии можно обменять гривни в пределах 500 евро в отделениях Raiffeisen Bank (по ссылкам адреса в Вене и землях Зальцбург, Каринтия и Бургенланд).

Напомним также, что по договоренностям между центробанками Украины и Польщи с 25 марта совершеннолетние граждане Украины смогут менять в Польше гривни на злотые в сумме до 10 тысяч гривен на одного человека. Однако польские банки будут принимать только банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов