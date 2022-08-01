Українські переселенці на Мальті зможуть обміняти готівкову гривню на євро

Національний банк України підписав угоду з Центральним банком Мальти про організацію обміну готівкової гривні на євро. Операції з обміну проводитиме безпосередньо Центробанк Мальти.

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Так, з 1 серпня українці зможуть обміняти гривню на евро на Мальті. Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тисяч гривень на особу.

Про це повідомили в НБУ.

Для здійснення обмінних операцій потрібно мати дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту на Мальті.

Якщо ж мова йде про переміщених неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Республіки Мальта.

В повідомленні зазначається, що інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Центрального банку Мальти.

Також обмінні операції не передбачають жодної плати, комісій або зборів з боку центробанку.

Нагадаємо, що українці з 21 червня зможуть обміняти гривні на євро в італійських банках.