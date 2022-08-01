Украинские переселенцы на Мальте смогут обменять наличную гривну на евро

Национальный банк Украины подписал соглашение с Центральным банком Мальты об организации обмена наличной гривны на евро. Операции по обмену будет проводить непосредственно Центробанк Мальты.

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Так, с 1 августа украинцы смогут обменять гривну на евро на Мальте. В рамках программы можно обменять до 10 тысяч гривен на человека.

Об этом сообщили в НБУ.

Для осуществления обменных операций требуется действительная справка о получении защиты от Агентства по международной защите на Мальте.

Если речь идет о перемещенных несовершеннолетних украинцах без сопровождения, то для проведения обмена понадобится помощь лиц, опекунство или представительство которых засвидетельствовал уполномоченный орган власти Республики Мальта.

В сообщении отмечается, что информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном сайте Центрального банка Мальты.

Также обменные операции не предусматривают ни платы, комиссий или сборов со стороны центробанка.

Напомним, что украинская с 21 июня смогут обменять гривны на евро в итальянских банках.