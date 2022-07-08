Спекулянтам закрутили гайки. Зачем банки подняли обменный курс валют по карточным операциям

В среду, 6 июля, Приватбанк, а вслед за ним и виртуальный Monobank, подняли карточный курс валют до рыночного уровня. Хотя раньше в системах онлайн-банкинга этих финучреждений он был ощутимо ниже. Банки установили единые курсы валют для оплаты картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях с учетом рыночной ситуации. То есть на уровне около 35 грн/$ и 37 грн/€. До этого курс в банках был на 2-3 грн ниже.

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К примеру, уже в четверг в Monobank курс составил 34,8-34,9 грн/$ и 34,9-35 грн/€, а в Приватбанке – 35,4-36 грн/$ и 35,9-37,2 грн/€. Повысил курс конвертации и государственный Ощадбанк. В Ощадбанке курс составляет 35,55-36,05 грн/$ и 35,9-36,9 грн/€. Также начали пересматривать карточные курсы и банки "второго" эшелона - Аккордбанк, банк "Альянс", банк "Форвард" и другие.

За единый курс и против "карточных туристов"

В разговоре с delo.ua пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга объясняет, что такие изменения связаны прежде всего с необходимостью унификации курса. "Здесь нет никаких подводных камней. Банки делали это постепенно, чтобы курс был одинаковым. Это сделали все крупные учреждения, в которых широчайшая клиентская база. Рынок шел до этого еще с мая. Нацбанк дал банкам достаточно времени", – уверяет Олег Серга.

Как добавляет директор департамента казначейства Юнекс Банка Анна Золотько, с точки зрения режима нескольких курсов, фактически существовавшего в банковской системе в последние месяцы, это, пожалуй, правильный шаг.

Дело в том, что разница между карточным курсом и наличным оставляла небольшое поле для маневра со стороны так называемых карточных туристов. Они снимали с гривневых счетов валюту за границей по немного более низкому курсу, а затем завозили наличную иностранную валюту в Украину, где ее можно было продать подороже. Такая спекуляция позволяла хорошо заработать.

"Насколько распространена такая практика, учитывая более жесткие лимиты, которые не так давно установил НБУ, сказать трудно. Но очевидно, что она существует. Отказ же от режима двух курсов – наличного и карточного – лишает смысла такие операции", – говорит Золотько. .

Но отметим, что такие "туристы" – явление не новое и не обязательно зарубежное. В беседе с нами финансовый аналитик Андрей Львов напоминает, что украинская банковская система столкнулась с похожей тенденцией во время финансового кризиса 2008-2009 годов, когда рыночный курс рос, а банки не успевали его менять. Некоторые изобретательные граждане пользовались такими паузами, и снимал валюту с гривневой карты.

"Люди элементарно приходили в кассу и снимали определенную сумму. Конвертация проходила по курсу, который банк установил еще утром. А после обеда курс уже отличался на полгривны. Банки просто не успевали за девальвацией, и многие этим пользовались", – говорит Львов.

Еще один вариант выиграть от разницы на обменном курсе к началу июля был, например, таковым. Клиент мог подвязать свою карту к сервису обмена криптовалют на бирже Binance, купить "крипту", а затем продать ее, получив валюту на свой валютный счет.

“Списание на счет шло по курсу, скажем, в 31 грн/$. Затем клиент имел возможность снять валюту и пойти в кассу банка, чтобы обменять ее по курсу в 35 грн/$. Так что люди всегда находят кучу лазейок", – объясняет Львов.

Заниженный карточный курс – убытки у банков

Очевидно, что от всех таких схем банки несли убытки, конвертируя гривну в валюту клиентам за границей по более низкому курсу, а наличные в Украине – по более высокому. Эту валюту банки закупают у НБУ по фиксированному курсу в 29,25 грн/$, которую регулятор продает из своих резервов.

Уничтожение разницы между карточным и наличным курсом сократит убытки банков, а затем – их потребность в покупке валюты у регулятора. НБУ в свою очередь поможет замедлить сокращение резервов, вопрос экономии которых, как известно, в последнее время стоит особенно остро.

К примеру, в течение июня золотовалютные резервы НБУ уменьшились почти на $4 млрд, а в мае – на $3,4 млрд. В частности, Нацбанк тратил деньги на поддержку ликвидности банков, а также на сдерживание курсовых колебаний. Теперь, учитывая изменение карточных курсов со стороны многих банков, давление на ЗВР должно уменьшиться.

Переселенцы возмущаются. Банки их успокаивают

У этого шага есть и другая сторона. Ведь за рубежом гривну с карточек тратят и обычные украинцы, которые не являются спекулянтами. Для них такое решение со стороны банков, конечно, не очень приятно. Потому что при конвертации гривны в местную валюту (в то же евро) держатель карты из-за повышения курса теряет где-то 1-1,5% суммы.

Но Олег Серга считает, что разговоры об ударе по кошелькам украинских беженцев за границей несколько преувеличены. Эту практику взяли на вооружение далеко не все банки. Большинство только присматривается к реакции клиентов. А для тех банков, которые сохранят более низкий уровень курса, лояльные условия конвертации могут стать конкурентным преимуществом.

Впрочем, спрогнозировать, какая из этих двух стратегий в конце концов победит, пока невозможно. "В целом очевидно, что режим нескольких курсов не является нормой и этот вопрос требует системного решения. Наиболее релевантный способ – отказ от фиксированного курса НБУ. Но это очень непростой вопрос", – объясняет Анна Золотько. Тем более что Нацбанк недавно четко заявил: он не будет уменьшать свое влияние на курс , пока валютный рынок не стабилизируется.