Українці у Литві можуть обміняти гривні на євро

З 10 жовтня 2022 року українці, які через війну вимушено залишили Україну та перебувають у Литві, зможуть обміняти готівкову гривню на євро.

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Відповідну угоду Національний банк України та Банк Литви уклали 31 серпня 2022 року. Про це повідомляє НБУ.

Так, відповідно до Угоди громадяни України, які в Литві мають офіційний статус біженця, зможуть обміняти готівкову гривню на євро. Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях Šiaulių bankas у великих містах Литви: Вільнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда та Тельшяй.

Обмін готівкової гривні на євро можливий у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу. До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень (банкноти нижчих номіналів та монети для обміну не прийматимуться). Також обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами.

Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ.

Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному вебсайті Банку Литви.

Комісія за трансакцію є стандартною та фіксованою комісією Šiaulių bankas за операцію обміну валюти – 2,5 євро.

Нагадаємо, що Райффайзен Банк запустив можливість обміну готівкової гривні в Угорщині.