Украинцы в Литве могут обменять гривны на евро

С 10 октября 2022 года украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находятся в Литве, смогут обменять наличную гривну на евро.

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Соответствующее соглашение Национальный банк Украины и Банк Литвы заключили 31 августа 2022 года. Об этом сообщает НБУ.

Так, согласно Соглашению граждане Украины, имеющие в Литве официальный статус беженца, смогут обменять наличную гривну на евро. Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях Šiaulių bankas в крупных городах Литвы: Вильнюс, Каунас, Шяуляй, Клайпеда и Тельшяй.

Обмен наличной гривны на евро возможен в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. В обмен будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься). Также обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и дефекты.

Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ.

Информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на официальном вебсайте Банка Литвы.

Комиссия за трансакцию является стандартной и фиксированной комиссией Šiaulių bankas за операцию обмена валюты – 2,5 евро.

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