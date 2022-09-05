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У Польщі з 10 вересня перестають приймати українські гривні для обміну в Нацбанку
Національний банк Польщі нагадав українцям, що поточний тиждень (5-9 вересня) стане останнім, коли можна скористатися програмою обміну гривень на злоті. Про це 5 вересня повідомила пресслужба банку.
"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", — йдеться в повідомлені банку.
За час дії програми, станом на 5 вересня, в 100 відділеннях Bank Polski здійснено понад 97 тис валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.
Польща була одною з перших країн, яка запровадила для українських біженців можливість обміняти гривню на національну валюту за курсом Нацбанку України. Втім ряд інших держав тільки починають переймати цю ініціативу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, з 1 серпня українці можуть обмінювати гривню на евро на Мальті. Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тисяч гривень на особу. З 21 червня обмінюють гривні на євро в італійських банках.
До цього українці також отримали можливість обміняти готівкову гривню у Нідерландах, Бельгії та Швеції, але з лімітом до 10 000 грн на одну особу.
Джерело фото: ua.depositphotos.com