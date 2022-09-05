У Польщі з 10 вересня перестають приймати українські гривні для обміну в Нацбанку

Національний банк Польщі нагадав українцям, що поточний тиждень (5-9 вересня) стане останнім, коли можна скористатися програмою обміну гривень на злоті. Про це 5 вересня повідомила пресслужба банку.

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"Національний банк Польщі разом з Нацбанком України інформують про те, що програма обміну української гривні на польські злоті, який уможливили задля потреб українських громадян, які перебувають у Польщі, наближається до завершення. Останній тиждень операцій у відділеннях PKO Bank Polski - тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року", — йдеться в повідомлені банку.

За час дії програми, станом на 5 вересня, в 100 відділеннях Bank Polski здійснено понад 97 тис валютно-обмінних операцій на загальну суму 690 млн грн.

Польща була одною з перших країн, яка запровадила для українських біженців можливість обміняти гривню на національну валюту за курсом Нацбанку України. Втім ряд інших держав тільки починають переймати цю ініціативу.

Так, з 1 серпня українці можуть обмінювати гривню на евро на Мальті. Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тисяч гривень на особу. З 21 червня обмінюють гривні на євро в італійських банках.

До цього українці також отримали можливість обміняти готівкову гривню у Нідерландах, Бельгії та Швеції, але з лімітом до 10 000 грн на одну особу.

Джерело фото: ua.depositphotos.com