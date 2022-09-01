Українці зможуть обміняти гривню на євро в банках Латвії

Національний банк України та Банк Латвії уклали угоду, згідно з якою з 5 вересня українці, які зареєстровані як біженці, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у латвійських банках. Про це 1 вересня повідомила пресслужба НБУ.

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Обмінні операції можливо буде здійснити у визначених відділеннях AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" в шести містах Латвії. Можна буде поміняти у межах установленого ліміту до 10 тисяч гривень на одну особу.

"До обміну прийматимуть банкноти номіналом від 100 до 1000 гривень. Обміну не підлягатимуть значно зношені банкноти та банкноти з дефектами. Обмін здійснюватиметься із застосуванням фіксованого обмінного курсу гривні до євро, який визначатиме НБУ", — резюмував регулятор.

На офіційних вебсайтах Банку Латвії, AS "Industra Bank" та AS "Rietumu banka" щотижня буде з'являтися інформація про встановлений курс.

Уточнюється, що такі обмінні операції не передбачають жодної плати або комісій з боку латвійських банків.

Крім того, з 1 серпня українці можуть обмінювати гривню на евро на Мальті. Загалом у межах програми можна обміняти до 10 тисяч гривень на особу. З 21 червня обмінюють гривні на євро в італійських банках.

До цього українці також отримали можливість обміняти готівкову гривню у Нідерландах, Бельгії та Швеції, але з лімітом до 10 000 грн на одну особу.