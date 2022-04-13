Українські переселенці в ЄС зможуть міняти готівкові гривні на євро за офіційним курсом

Вимушені переселенці з України в держави ЄС орієнтовно з 19 квітня зможуть обміняти готівкову гривню на євро за офіційним курсом, встановленим НБУ, – 31,78 грн/€. Таке рішення прийняв Комітет постійних представників, схваливши рекомендацію Ради ЄС про конвертацію банкнот, повідомляють у самій Раді Євросоюзу.

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Рекомендація пропонує державам-членам створити національні схеми, які дозволили б конвертувати гривні на аналогічних умовах по всьому ЄС. Схеми дозволять переселенцям з України, в тому числі дітям, обмінювати до 10 тис. грн (приблизно €310) на людину. Конвертація буде безкоштовною. Тривалість обміну становитиме мінімум три місяці.

Втім, важливо відмітити, що такі рекомендації не є юридично зобов'язуючими актами. Таким чином, фактичне впровадження і створення схем повинні вирішуватися державами-членами відповідно до їх національних норм. Ряд країн Євросоюзу вже розробили для цієї мети національні механізми.

Нагадаємо, що на початку квітня Нацбанк послабив та уточнив низку обмежень на угоди в іноземній валюті. З урахуванням запитів банків та волонтерів, НБУ дозволив фізособам переказувати іноземну валюту для купівлі низки товарів за кордоном у межах щомісячного ліміту 400 тисяч грн (в еквіваленті за офіційним курсом НБУ).