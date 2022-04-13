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Украинские переселенцы в ЕС смогут менять наличные гривни на евро по официальному курсу

Украинские переселенцы в ЕС смогут менять наличные гривни на евро по официальному курсу

Вынужденные переселенцы из Украины в государства ЕС ориентировочно с 19 апреля смогут обменять наличную гривню на евро по официальному курсу, установленному НБУ, – 31,78 грн/€. Такое решение принял Комитет постоянных представителей, одобрив рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот, сообщают в самом Совете Евросоюза.

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Рекомендация предлагает государствам-членам создать национальные схемы, позволяющие конвертировать гривни на аналогичных условиях по всему ЕС. Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тысяч грн (примерно 310) на человека. Конвертация будет бесплатной. Продолжительность обмена составит минимум три месяца.

Впрочем, важно отметить, что такие рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, вопросы фактического внедрения и создания схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран Евросоюза уже разработали для этих целей национальные механизмы.

Напомним, что в начале апреля Нацбанк ослабил и уточнил ряд ограничений на сделки в иностранной валюте. С учетом запросов банков и волонтеров НБУ разрешил физлицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).

Автор:
Максим Беркаль