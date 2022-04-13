Украинские переселенцы в ЕС смогут менять наличные гривни на евро по официальному курсу

Вынужденные переселенцы из Украины в государства ЕС ориентировочно с 19 апреля смогут обменять наличную гривню на евро по официальному курсу, установленному НБУ, – 31,78 грн/€. Такое решение принял Комитет постоянных представителей, одобрив рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот, сообщают в самом Совете Евросоюза.

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Рекомендация предлагает государствам-членам создать национальные схемы, позволяющие конвертировать гривни на аналогичных условиях по всему ЕС. Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тысяч грн (примерно € 310) на человека. Конвертация будет бесплатной. Продолжительность обмена составит минимум три месяца.

Впрочем, важно отметить, что такие рекомендации не являются юридически обязывающими актами. Таким образом, вопросы фактического внедрения и создания схем должны решаться государствами-членами в соответствии с их национальными нормами. Ряд стран Евросоюза уже разработали для этих целей национальные механизмы.

Напомним, что в начале апреля Нацбанк ослабил и уточнил ряд ограничений на сделки в иностранной валюте. С учетом запросов банков и волонтеров НБУ разрешил физлицам переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за границей в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ).