Украинцы смогут обменять гривну на евро в банках Латвии

Национальный банк Украины и Банк Латвии заключили соглашение, согласно которому с 5 сентября украинцы, зарегистрированные в качестве беженцев, смогут обменять наличную гривну на евро в латвийских банках. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба НБУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Обменные операции можно будет совершить в определенных отделениях AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" в шести городах Латвии. Можно будет поменять в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека.

"К обмену будут принимать банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен. Обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и банкноты с дефектами. Обмен будет осуществляться с применением фиксированного обменного курса гривны к евро, определяемому НБУ", — резюмировал регулятор.

На официальных вебсайтах Банка Латвии, AS "Industra Bank" и AS "Rietumu banka" еженедельно будет появляться информация об установленном курсе.

Уточняется, что такие обменные операции не предусматривают никакой платы или комиссии со стороны латвийских банков.

Кроме того, с 1 августа украинцы могут обменивать гривну на евро на Мальте. В рамках программы можно обменять до 10 тысяч гривен на человека. С 21 июня обмениваются гривны на евро в итальянских банках.

До этого украинцы также получили возможность обменять наличную гривну в Нидерландах, Бельгии и Швеции, но с лимитом до 10 000 грн. на одного человека.