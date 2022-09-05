В Польше с 10 сентября перестают принимать украинские гривны для обмена в Нацбанке

Национальный банк Польши напомнил украинцам, что текущая неделя (5-9 сентября) станет последней, когда можно воспользоваться программой обмена гривен на злотые. Об этом 5 сентября сообщила пресс-служба банка.

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"Национальный банк Польши вместе с Нацбанком Украины информируют о том, что программа обмена украинской гривны на польские злотые, которую сделали возможной для нужд украинских граждан, находящихся в Польше, близится к завершению. Последняя неделя операций в отделениях PKO Bank Polski – неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — говорится в сообщении банка.

За время действия программы, по состоянию на 5 сентября, в 100 отделениях Bank Polski совершено более 97 тыс валютно-обменных операций на общую сумму 690 млн грн.

Польша была одной из первых стран, которая ввела для украинских беженцев возможность обменять гривну на национальную валюту по курсу Нацбанка Украины. Впрочем, ряд других государств только начинают перенимать эту инициативу.

Так, с 1 августа украинцы могут обменивать гривну на евро на Мальте. В рамках программы можно обменять до 10 тысяч гривен на человека. С 21 июня обменивают гривны на евро в итальянских банках

До этого украинцы также получили возможность обменять наличную гривну в Нидерландах, Бельгии и Швеции, но с лимитом до 10 000 грн на одного человека.

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