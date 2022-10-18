В Германии отменят обмен гривни на евро по фиксированному курсу

Срок действия схемы обмена гривни на евро в Германии истекает 30 октября 2022 года. Об этом сообщило Федеральное министерство финансов.

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Deutsche Bundesbank договорился с Национальным банком Украины о прекращении действия схемы обмена гривни на евро. Ее ввели после полномасштабного вторжения России для помощи беженцам из Украины.

"Сначала охват был высоким, но впоследствии резко снизился, и сейчас количество транзакций очень мало", - объясняют в ведомстве причину отмены схемы.

Deutsche Kreditwirtschaft и его банки-участники и сберегательные кассы будут принимать и обменивать гривни до 30 октября, в зависимости от соответствующего времени работы. В большинстве случаев последним банковским днем для обмена будет 28 октября 2022 года.

Германия стала одной из первых европейских стран, которые остановят действие программы льготного обмена гривни на евро. Но еще раньше это сделала Польша. 9 сентября был последним днем, когда можно было воспользоваться программой обмена гривен на злотых.

Впрочем, ряд других государств только начинают перенимать эту инициативу. Так, с 1 августа украинцы могут обменивать гривню на евро на Мальте. В рамках программы можно обменять до 10 тысяч гривен на человека. С 21 июня обменивают гривни на евро в итальянских банках

До этого украинцы также получили возможность обменять наличную гривню в Нидерландах, Бельгии и Швеции, но с лимитом до 10 000 грн на одного человека.

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