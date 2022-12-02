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У Литві завершується програма обміну гривень на євро
У Литві з 5 грудня завершується дія програми з обміну готівкової гривні на євро у визначених литовських банках. Це останній день, коли можна буде обміняти гроші.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
"Наразі програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що програма обміну була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви. Вона дала можливість українцям, які через війну вимушено залишили Україну та перебували у Литві, обміняти наявну в них готівкову гривню.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Загалом станом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро у Литві понад 400 тис. грн.
Нагадаємо, Банк Швеції 30листопада оголосив про розірвання договору з Національним банком України, який дозволяв українським біженцям у цій країні обмінювати готівку на місцеві крони.
Джерело фото: Depositphotos