У Литві завершується програма обміну гривень на євро

У Литві з 5 грудня завершується дія програми з обміну готівкової гривні на євро у визначених литовських банках. Це останній день, коли можна буде обміняти гроші.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

"Наразі програма обміну завершується через суттєве зниження кількості та сум таких обмінних операцій, порівняно зі стартом обміну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програма обміну була започаткована на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Литви. Вона дала можливість українцям, які через війну вимушено залишили Україну та перебували у Литві, обміняти наявну в них готівкову гривню.

Загалом станом станом на 29 листопада 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро у Литві понад 400 тис. грн.

Нагадаємо, Банк Швеції 30листопада оголосив про розірвання договору з Національним банком України, який дозволяв українським біженцям у цій країні обмінювати готівку на місцеві крони.

Джерело фото: Depositphotos