У Нідерландах, Бельгії та Латвії завершуються програми обміну гривень на євро

У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершується дія програм обміну готівкової гривні на євро. Це останній день, коли можна буде обміняти гроші.

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Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

"Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що програми обміну дали можливість українцям, які через війну вимушено залишили Україну, обміняти наявну в них готівкову гривню.

Загалом станом на 6 грудня 2022 року за період дії угод українці обміняли на євро в Нідерландах – майже 29,7 млн грн, Бельгії – майже 10,0 млн грн та Латвії – 3,0 млн грн.

Нагадаємо, у Литві 5 грудня завершилася дія програми з обміну готівкової гривні на євро.

Крім того, Банк Швеції 30листопада оголосив про розірвання договору з Національним банком України, який дозволяв українським біженцям у цій країні обмінювати готівку на місцеві крони.

Джерело фото: Depositphotos