В Италии завершается обмен наличной гривны на евро

В Национальном банке Украины предупредили, что 21 декабря 2022 - последний день, когда украинцы в Италии имеют возможность обменять наличные гривны на евро.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В ведомстве напомнили, что программа обмена наличной гривны на евро в Италии была начата на основе соглашения, заключенного между НБУ и Банком Италии.

В рамках программы украинцы, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и нашли убежище в Италии, имели возможность обменять наличную гривну на евро в определенных итальянских банках для удовлетворения жизненных потребностей.

Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена.

В НБУ отметили, что в целом по состоянию на 16 декабря 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10 млн грн.

Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022 г.), Германии (30 октября 2022 г.), Швеции (13 ноября 2022 г.), Швейцарии (25 ноября 2022 г.), Литве (5 декабря 2022 г.), на Мальте (7 декабря. 2022), а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии (9 декабря 2022).