В Італії завершується обмін готівкової гривні на євро

У Національному банку України попередили, що 21 грудня 2022 року - останній день, коли українці в Італії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У відомстві нагадали, що програма обміну готівкової гривні на євро в Італії була започаткована на основі угоди, укладеної між НБУ та Банком Італії.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та знайшли прихисток в Італії, мали можливість обміняти готівкову гривню на євро у визначених італійських банках для задоволення життєвих потреб.

Програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.

У НБУ зазначили, що загалом станом на 16 грудня 2022 року за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10.0 млн грн.

Програми обміну вже завершилися в Польщі (9 вересня 2022 року), Німеччині (30 жовтня 2022 року), Швеції (13 листопада 2022 року), Швейцарії (25 листопада 2022 року), Литві (5 грудня 2022 року), на Мальті (7 грудня 2022 року), а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії (9 грудня 2022 року).