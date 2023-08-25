В Украине разоблачили банду фальшивомонетчиков, которые хотели продать 500 тысяч поддельных долларов

Служба безопасности совместно с БЭБ провела спецоперацию в трех регионах Украины, в результате которой нейтрализована мощная группировка фальшивомонетчиков. Злоумышленники собирались продать в Киеве полмиллиона поддельных долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время оперативных действий сотрудники СБУ задержали "на горячем" организатора преступной группы.

Он хотел продать "пробную" партию банкнот в размере 50 тысяч поддельных американских долларов.

"Установлено, что участники группировки подыскивали оптовых покупателей фальшивой валюты из-за собственных связей в криминальных кругах. Фейковые купюры фигуранты предлагали своим клиентам за 60% от рыночной стоимости реальных иностранных денег", - отметили в СБУ.

По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Ужгорода, который привлек в состав преступной группы двух подельников – жителей Киева и Львова.

При обыске по адресам проживания и автомобилях фигурантов изъято более 70 тыс. долларов США, из них 50 тыс. - фальшивых.

Также выявлены специальные технические средства негласного получения информации, паспорта посторонних лиц, печати, изделия из золота и произведения живописи с признаками подделки.

"На основании собранных доказательств организатору группировки поставлено в известность о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег), государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов)", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что мужчина под стражей. Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении двум его сообщникам.

"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления, прежде всего, каналов поступления фальшивой валюты. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности блокировала схему серийного изготовления и продажи поддельных украинских документов. Задержаны девять участников межрегиональной группы.