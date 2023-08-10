В Украине разоблачили схему завоза фальшивых лекарств для онкобольных из России через третьи стран (ФОТО)

Следователи Соломенского управления полиции Киева по материалам департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины разоблачили дельцов, скрыто переправлявших из России в Украину поддельные лекарства для онкобольных.

Как сообщают СБУ и столичная прокуратура, чтобы нелегально "импортировать" фальсификат, дельцы прятали его в замаскированных технологических полостях собственных авто и пересекали госграницу с территории третьих стран.

В дальнейшем оптовые партии сомнительных медсредств продавались через специально созданные интернет-магазины и профильные группы в соцсетях. Непосредственная доставка заказчикам производилась через подконтрольные аптеки и популярные почтовые сервисы.

По имеющимся данным, еженедельные доходы злоумышленников составляли миллионы гривен. Стоимость препаратов составляла от 13,8 до 23,4 тысячи гривен за упаковку. Согласно же выводам экспертизы, состав предоставленных на исследование лекарств не соответствует оригинальным и является фальсифицированным.

В мае по результатам спецоперации в Киевской области и в Харькове правоохранители разоблачили двух участников международной преступной группировки, организовавшей нелегальный бизнес. В ходе дальнейшего расследования была установлена причастность еще одного соучастника. Двум фигурантам были избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, третьего же отправили под стражу.

В ходе обысков в аптеках и помещениях фигурантов, а также в их офисных и складских помещениях было изъято большое количество фальсифицированных лекарственных средств, сертификаты качества лекарств неизвестного происхождения, незарегистрированное огнестрельное оружие, черная бухгалтерия, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий.

Также в ходе обысков правоохранители обнаружили значительное количество лекарственных препаратов российского и белорусского производства, которые в настоящее время изъяты из продажи на территории Украины.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Задержанным сообщено о подозрении по части 2 статьи 321-1 Уголовного кодекса (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств по предварительному сговору группой лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Напомним, что еще до проведения указанной операции, в марте, в СБУ также сообщали о разоблачении схемы завоза фальсифицированных лекарств для онкобольных.