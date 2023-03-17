Ввозили в Украину фальсифицированные препараты для онкобольных: в Киеве задержали организатора схемы (ФОТО)

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Нацполиции заблокировали схему ввоза и продаж в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств. В результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн.

По данным следствия, фигуранты скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи. Эту продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в Киеве. Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки.

Оплату злоумышленники получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам производили через популярные почтовые сервисы.

Правоохранители провели обыски на складе и по адресу фактического проживания злоумышленников и обнаружили:

мобильные телефоны и компьютеры с поличным;

черновую бухгалтерию;

3 автомобиля, которыми доставляли "лекарства";

более 20 банковских карт, через которые производили расчет с клиентами.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.

Все участники преступной группы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенное организованной группой). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы поддельных лекарств и распространению фальсификата среди пациентов.

Напомним, Днепропетровская областная прокуратура разоблачила десять членов преступной организации, действовавшей на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов. Аферисты создали сall-центры, представлялись банковскими работниками или правоохранителями и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов граждан.