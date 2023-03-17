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Ввозили в Украину фальсифицированные препараты для онкобольных: в Киеве задержали организатора схемы (ФОТО)
Киберспециалисты СБУ и сотрудники Нацполиции заблокировали схему ввоза и продаж в Украине оптовых партий поддельных лекарственных средств. В результате следственно-оперативных действий в Киеве разоблачены организатор и три участника преступной группировки, организовавшей сделку.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Среди изъятого у злоумышленников – 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн грн.
По данным следствия, фигуранты скрыто переправляли в Украину поддельные медпрепараты онкологической группы под видом гуманитарной помощи. Эту продукцию хранили в антисанитарных условиях на территории арендованных складов в Киеве. Затем фальсификат сбывали больным через два специально созданных интернет-магазина, которые администрировали участники группировки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Оплату злоумышленники получали на банковские карты родственников и подставных лиц, а отправку товара заказчикам производили через популярные почтовые сервисы.
Правоохранители провели обыски на складе и по адресу фактического проживания злоумышленников и обнаружили:
- мобильные телефоны и компьютеры с поличным;
- черновую бухгалтерию;
- 3 автомобиля, которыми доставляли "лекарства";
- более 20 банковских карт, через которые производили расчет с клиентами.
Инициированные СБУ экспертизы подтвердили, что изъятые препараты имеют признаки фальсификата и не отвечают заявленным в инструкции "производителю" характеристикам.
Все участники преступной группы сообщены о подозрении по ч. 3 ст. 28 и ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств, совершенное организованной группой). Им избрана мера пресечения – содержание под стражей.
Также проверяется причастность более десяти врачей-онкологов, в том числе зарубежных, к поставке организаторам схемы поддельных лекарств и распространению фальсификата среди пациентов.
Напомним, Днепропетровская областная прокуратура разоблачила десять членов преступной организации, действовавшей на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов. Аферисты создали сall-центры, представлялись банковскими работниками или правоохранителями и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов граждан.