Сделка на миллионы: на Днепропетровщине задержали мошенников, которые обманули граждан ЕС

Днепропетровская областная прокуратура разоблачила десять членов преступной организации, действовавшей на территории Днепропетровской области на протяжении 2022-2023 годов.

Аферисты создали сall-центры, представлялись банковскими работниками или правоохранителями и узнавали конфиденциальные данные банковских счетов граждан. После этого выводили деньги на собственные счета, сообщает офис Генпрокурора Украины.

Большинство пострадавших – граждане Латвии. По предварительным данным, месячный оборот от сделки составлял 5 млн грн.

"Трое организаторов, в том числе доверенное лицо "вора в законе" по прозвищу Лаша Сван, разработали совместный план завладения средствами граждан государств ЕС. Для реализации схемы участники создали так называемые "сall-центры". Их оснастили компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением и клиентской базой банковских учреждений", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 30 обысков по месту жительства подозреваемых и в "сall-центрах" и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, 200 тыс. грн, черновые записи, оружие и автомобили на общую сумму 12 млн. грн.

Сейчас все участники задержаны. Им инкриминируют мошенничество в крупных размерах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Прокуроры проверяют возможную причастность к делу полицейских, которые могли "крышевать" деятельность "сall-центров". Также проверяется информация о пострадавших гражданах Польши, Чехии, Литвы и Словакии.

Мероприятия по разоблачению проводились совместно с Генеральной прокуратурой Латвийской Республики, Департаментом по борьбе с киберпреступностью Центрального управления криминальной полиции Государственной полиции при поддержке Европола и Евроюста, следователями ГУ НП в Днепропетровской области.

Напомним, СБУ разоблачила мошенническую схему в Одесской области. Дельцы выманивали деньги у родственников павших украинских военнослужащих.